Se billedserie Billedet af otte internationale cellister, der gav koncert i en kostald på Stevns, gik verden rundt i foråret. Foto udlånt af Scandinavian Cello School

Send til din ven. X Artiklen: Klassisk i verdensklasse ved landsbyens gadekær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Klassisk i verdensklasse ved landsbyens gadekær

Den internationalt anerkendte britiske cellist Jacob Shaw fik nok af turnélivet og skabte sammen med sin danske kæreste Scandinavian Cello School i landlig idyl på det sydlige Stevns. Her kommer unge musikalske talenter til undervisning og rekreation, og undervejs spiller de ofte gratis koncerter i de omkringliggende landsbyer.

Oplev - 17. september 2021 kl. 07:00 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

I foråret kom Mogens Haugaards køer på verdenskortet i en grad, som den 63-årige landmand aldrig havde drømt om. Nyheden, om hvordan han spillede levende klassisk musik for sit kødkvæg i stalden, gik viralt, som det kun er få mennesker i denne verden beskåret. Rygtet om køerne, der bevægede sig i takt med tonerne og begyndte at brøle, når musikken stoppede, bredte sig som en steppebrand. I første omgang kom de lokale og regionale medier, siden de landsdækkende tv-kanaler og Politiken, ligesom kulturministeren dukkede op for med egne øjne og ører at opleve fænomenet. Inden han havde set sig om, havde gården ved Lund på det sydlige Stevns haft besøg af tv-kanalerne CNN og ZDF foruden New York Times, der skrev en lang reportage og sågar satte køerne på forsiden.

- I løbet af et par uger anslås det, at vi nåede ud til 1,1 milliard læsere og seere tilsammen, lyder det med slet skjult stolthed fra landmanden, der lagde stald og køer til koncerterne.

Satte foden på bremsen Det astronomisk høje tal lader sig måske lidt lettere forstå, når det tilføjes, at musikerne ved koncerterne i kostalden hører til i eliten inden for klassisk kammermusik. Mange af dem har optrådt på nogle af verdens største scener, men formentlig aldrig sat deres ben i en kostald før - i hvert fald ikke sammen med deres instrumenter. Fælles for dem er, at de har været på et ophold på Scandinavian Cello School, der er indrettet på et idyllisk husmandssted på det sydlige Stevns med en storslået udsigt over markerne og Faxe Bugt.

Klassiske koncerter på middelalderborg Scandinavian Cello School er arrangør, når unge stjerner fra den klassiske musikverden og den internationale prisvindende direktør på skolen medvirker ved fire kammerkoncerter på Gjorslev Slot. Billetprisen går ubeskåret til renovering af de gamle, fredede bygninger på Danmarks ældste beboede middelalderslot.

Efter at have modtaget et glas mousserende vin vil gæsterne have mulighed for på egen hånd at gå rundt på slottet før den intime klassiske koncert i Nordre Korsarms Pillesal.

Lørdag 18. september kl. 11.00 (vin og åbent slot fra kl. 10.30): SCS Young Artist koncert: Johannes Gray (cello / SCS Young Artist & vinder af The Pablo Casals Prize)

SCS Young Artist koncert: Johannes Gray (cello / SCS Young Artist & vinder af The Pablo Casals Prize) Lørdag 18. september kl. 19.00 (vin og åbent slot fra kl. 18.30): SCS Directors koncert: Karen Johanne Pedersen og Trio Gemini (violin, cello, piano)

SCS Directors koncert: Karen Johanne Pedersen og Trio Gemini (violin, cello, piano) Lørdag 25. september kl. 11.00 (vin og åbent slot fra kl. 10.30): SCS Young Artist koncert: Roberta Verna (violin / SCS Young Artist og 1. koncertmester Copenhagen Phil)

SCS Young Artist koncert: Roberta Verna (violin / SCS Young Artist og 1. koncertmester Copenhagen Phil) Lørdag 25. september 19.00 (vin og åbent slot fra kl. 18.30): SCS Directors koncert: Jacob Shaw og David Lau Magnussen (cello, piano)

SCS Directors koncert: Jacob Shaw og David Lau Magnussen (cello, piano) Alle koncerter har en varighed af ca. 1 time uden pause.

Pris: 200 kr. for en koncert og 300 kr. for to koncerter samme dag.

Billetter købes via www.gjorslev.dk under fanen arrangementer Manden bag det hele er Jacob Shaw, der stammer fra det sydøstlige London. Han har spillet cello, siden han var fire år, og begyndte at turnere i hele verden som 17-årig efter at have vundet en række konkurrencer og priser. I 10 år var han på farten og gav omkring 75 koncerter om året samtidig med, at han blev udnævnt til professor ved Barcelonas Academia Marshall.

Men så fik han en datter med sin kæreste: den danske klassiske violinist Karen Johanne Pedersen.

- Når man har spillet i 80 procent af verdens største koncertsale og været på turné næsten uafbrudt i 10 år, så man er ikke sulten efter mere berømmelse. Jeg trådte på bremsen og fik ideen til at hjælpe nye musikalske talenter frem. Og så kom visionen om at skabe et sted, hvor de kan lade op samtidig med, at de lærer og udvikler sig kunstnerisk, siger Jacob Shaw.

150 unge gæster om året Scandinavian Cello School så dagens lys i 2016, og da Jacob Shaw og Karen Johanne Pedersen så, at huset nær Lund var til salg, var det kærlighed ved første blik. Det var her, at deres livsdrøm skulle realiseres.

- Stevns er et magisk sted med et ubeskriveligt smukt lys, ren luft og folkesagnene som de bærende elementer. Det emmer af livskvalitet, og alligevel ligger det kun en times kørsel fra København, siger Jacob Shaw med begejstring i stemmen.

Efter blot seks måneder begyndte rygtet om stedet at brede sig i de kredse, hvor han færdes. Musikere, arkitekter og andre kunstnere strømmede til, og i dag søger omkring 150 danske og internationale unge hvert år et ophold på skolen, der tilbyder mental og kunstnerisk udvikling. De får undervisningen betalt og giver til gengæld gratis koncerter i lokalsamfundet. Gæsterne omfatter både unge, der betaler et mindre beløb og hjælper til med maden og rengøringen, lovende solister, der plejer karrieren, og de mere velbeslåede business guests fra større firmaer, der giver generøse bidrag til skolen.

- Det er et grundlæggende princip for os, at alle gæster skal ud at opleve det lokalsamfund, som de er landet i. Vi køber lokale råvarer til maden og sørger for, at de får set de lokale seværdigheder. Magien kommer blandt andet af at være en del af lokalsamfundet. På den måde får gæsterne en unik oplevelse samtidig med, at det skaffer os lokal indflydelse, siger han.

Før gav Jacob Shaw omkring 75 koncerter i hele verden om året. Nu har han slået sig ned på cello skolen på det sydlige Stevns. Foto: Anders Ole Olsen

Ud hvor ingen venter det Jacob Shaws filosofi er at skabe et lokalt kulturmøde, der går begge veje. For ham er det vigtigt at bringe musikken ud, hvor ingen havde forventet det - hvad enten det er i Vridsløselille Statsfængsel eller i en kostald på Stevns.

- Da havnen i Lund tæt på skolen blev nedslidt, var det vigtig at skabe opmærksomhed om behovet for en renovering. Derfor har vi nu to år i træk arrangeret offentlige koncerter, hvor overskuddet går til havnen. På samme måde har vi i sommer arrangeret en række landsbykoncerter, hvor den enkelte arrangør bestemmer, hvad pengene skal gå til. Vi kommer ud i alle de landsbyer, som vil have os - for at vise vores taknemmelighed over den fine velkomst, som vi har fået, siger han.

Ikke alle tilhørere i landsbyerne er vant til at høre klassiske kammertoner. Men det får ikke Jacob Shaw til at ændre på repertoiret for at gøre den mere tilgængelig.

- Det vil efter min mening være en fejl. Hvis vi præsenterer musikken på den rigtige måde og med det høje niveau, som musikerne kan levere, bliver vi som regel taget godt imod. Folk kommer, fordi det er usædvanligt, at der bliver arrangeret en stor oplevelse i netop deres landsby. Men det viser sig ofte, at musikken er en velegnet måde at åbne folks hjerter, siger Jacob Shaw.

Og så bliver han lidt lokalpatriotisk:

- Folk på Stevns er noget særligt. De bakker op om lokale initiativer, understreger den internationalt anerkendte cellist.