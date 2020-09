Klassisk dyst på de sjællandske veje

Lørdag vil en række smukke gamle biler trille ud på de sjællandske landeveje for at dyste i Oresund Rally.

Oresund Rally er tredje afdeling af det uofficielle danmarksmesterskab for klassiske biler, CC-Cars DASU Classic, og køres nu på lørdag med start og mål i Roskilde og pauser i Rostrup og Hvalsø. Med gennemsnitshastigheder på 45 km/t skal deltagerne så præcist som muligt køre ruten igennem, hverken for hurtigt eller for langsomt.

- Vores deltagere får strafpoint for hvert tiendedel sekund, de kommer for tidligt eller for sent forbi en hemmelig tidskontrol, så alle kører med fornuftige hastigheder på veje, der i øvrigt er åbne for offentlig trafik. Præcision, ikke hastighed, er i højsædet, og færdselsloven gælder for alle deltagere, forklarer løbsleder Erik Andersen.