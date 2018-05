Se billedserie 30OPL Kitesurfing. Stine Juhl Jensen er kitesurfer fra Holbæk - og skal deltage i vandfestivalen Skvulp. Hun er påvandet fredag formiddag omkring Kyndeløse Sydmark - Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kitesurfere kæmper om VM-billetter ved Skvulp

11. maj 2018

Havnefestivalen Skvulp i Holbæk, der foregår 18. og 19. maj, har i år kitesurfing på programmet. Der er en samlet præmiesum på 40.000 kroner, og for de danske deltagere er der også adgang til VM på spil.

Kitesurfernes farvestrålende drager er blevet en slags forårsbebudere, og som forvirrede fluer under aftensolen dukker flere og flere af dem op langs de sjællandske kyster. Eller i den helt spæde morgenstund, lige så snart solen titter frem. For antallet af kitesurfere hænger nøje sammen med vind- og vejrforholdene.

Og vejrforholdene er blevet væsentlig forbedret i de seneste år, eller kitesurferne kan i hvert fald bedre udnytte vind og vejr, takket være tilføjelsen af disciplinen kitefoil, der også går under betegnelsen foilboarding eller hydrofoil. Et lille ror under brættet betyder, at surferen kan svæve over overfladen, og det giver langt højere fart. Så meget, at der i de seneste år er opstået en konkurrenceform i kitesurfing, nemlig kapsejlads.

Blandt de ivrigste udøvere er 22-årige Stine Juhl Jensen fra Holbæk. Hun har investeret adskillige månedslønninger i udstyr og rejser normalt til eksotiske destinationer for at konkurrere. Men den 18. og 19. maj er hun klar på hjemmebanen i Holbæk, hvor kitesurfing er på programmet til Havnefestivalen Skvulp.

Vil følge med de bedste Stine Juhl Jensen har holdt snorene til dragen i et stramt greb i fem år, men er først i løbet af det seneste år skiftet til kitefoil.

- Man skal ikke bruge så meget vind, så derfor har man flere dage på vandet. Og nu er det kapsejlads, tidligere handlede det om, hvem der kunne sætte de vildeste tricks, forklarer hun.

Kitesurferen har investeret i en specialdesignet karbonfoil, der er godkendt af International Kiteboarding Association, i håbet om at følge med de bedste i verden. Først gælder det to dages sejlads ved Skvulp i Holbæk, der ganske passende også fungerer som udtagelse til VM, der bliver afviklet i Aarhus fra 4. til 11. august.

Der skal sættes navne på fire mænd og en kvinde, og den ene plads kan Stine Juhl Jensen roligt sætte næsen op efter.

- Jeg kender ikke til andre piger i Danmark, der har det samme race setup som jeg har. Der er ikke mere end 10 piger i hele verden, der dyrker kitefoil, og mit mål er at følge med i toppen. Men det kræver mange penge, understreger den 22-årige kitesurfer, der ud over træning, rejser og sponsorjagt også finder tid til jobbet som pædagogmedhjælper.

Seks sejladser om dagen I Holbæk forventes omkring 25 kitesurfere at deltage i kitefoil-konkurrencen, der kan bryste sig af den hidtil højeste præmiesum i Danmark i sporten - 40.000 kroner. Det trækker deltagere fra Estland, Sverige, Tyskland og Polen til de to dages sejladser - ud over en håndfuld lokale deltagere,

Såfremt vejret tillader det, bliver der afviklet seks sejladser hver dag, i tre forskellige klasser. Under 25 år, over 50 år og i en åben klasse, og tilskuere kan på spidsen af Blegstræde Hage ved indsejlingen til industrihavnen, hvor Holbæk Sejlklub sørger for forplejning og underholdning, følge konkurrencerne på tæt hold.

Konkurrencerne begynder klokken 10 både fredag den 18. og lørdag den 19. maj, og der er præmie-overrækkelse på Store Scene lørdag klokken 19.

Fakta kitefoil og alt det andet, du kan opleve på Skvulp Festival Hydrofoils er blevet brugt siden 1906, hvor den italienske opfinder Enrico Forlanini introducerede det første foil-design på en båd.



I 1960’erne udviklede den amerikanske ingeniør Walter Woodward de første hydrofoil-vandski, og i 1972 videreudviklede Mike Murphy og Bud Holst det til »kneeboard or water-skiing«. De blev først for alvor populære i 1990’erne, hvor big wave-surfere på Hawaii videreudviklede det til en version, man kan stå på.



Foilboards til kitesurfing har været i handlen siden 2006, men er først i de seneste fire-fem år blevet udbredt.



Foilboards er typisk dyrere end almindelige kitesurf-boards, da det kræver stor forskning i vand- og aerodynamik og på grund af materialebrug



Skvulp Festival 18. og 19. maj på havnen i Holbæk



Fredag :

Du kan møde Nationalmuseets direktør Rane Willerslev eller gå til koncert Shaker Brothers, rapstjernen Skinz, spotify-hitmagerne Bro og sanger, Brandon Beal. Bagefter spiller en DJ op til dans i festteltet. Musikhus Elværket byder blandt andet på Rocksplash-koncert med unge bands



Lørdag:Programmet starter om dagen med Onkel Reje og Nice Little Penguins. Om aftenen er der musik med Anne Dorthe og Maria fra Tøsedrengene samt Rush of Coldplay Tribute.





Bagefter spiller Dan Rachlin op til dans i teltet. På Elværket er der koncert med Turboweekend.





