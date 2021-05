Stor tuft af Betina Miemietz. Pr-foto

Kaos og bæredygtighed

Oplev - 28. maj 2021 kl. 16:34 Kontakt redaktionen

Den københavnske kunster Betina Miemietz har i mange år arbejdet med collagen som sit primære medie. Udgangspunktet er indsamlede plakater fra storbyer rundt om i verden - alle nedrevet efter at have tjent deres formål. Autentiske, urbane fragmenter, der sammensat til collage bliver et symbol på den kalejdoskopiske verden, der møder os i storbyens rum.

For nogle år siden kastede Miemietz sig over tekstilkunsten. Hendes tuftede værker af stof og garnrester har måske et andet og mere blødt udtryk end collagerne. Men udgangspunktet er forsat en sammensætning af eksisterende elementer. Således berører hendes værker også en anden vigtig tendens i tiden: Bæredygtighed. At bruge og genbruge eksisterede materialer.

27. maj - 27. juni

Betina Miemietz - I Tråd

Ros Gallery, Vindeboder 1a, 4000 Roskilde De tuftede værker kan dog på mange måder også ses som en modvægt til den fragmenterede verden, repræsenteret af collagen. I en verden uden retning og helhed (endda med en pandemi, som minder os om, at det ikke er alt, vi kan styre og kontrollere) må vi ofte ty til de helt basale behov i vores søgen efter mening: Den rå sanseoplevelse. Det grundlæggende behov for at mærke, føle, lugte og smage. Betina Biemietz værker er derfor super aktuelle og skriver sig direkte ind i en tidsånd, hvor hangen til det taktile og sanselige med god grund er fremherskende.