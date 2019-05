Se billedserie De tre herrer på billedet er dem, der i særdeleshed har piftet de gamle kanonløb op samt skabt de nye raperter i de oldenborgske farver: fra venstre Carl Emil Frederiksen, Jan T. Sørensen samt Gorm Rasmussen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kanonbragene buldrer igen over Agersøsund

24. maj 2019

På grundlovsdag onsdag den 5. juni bliver et stykke danmarkshistorie vækket til live på Stigsnæs ved Skælskør. Det sker, når Stigsnæs Kystbatteri bliver genindviet med prompt, pragt og brag fra nyrestaurede kanonløb lagt i nye og flotte raperter. Alle er velkomne til at deltage i slaget anno Englandskrigene, der bliver både festligt, folkeligt og fredeligt. Træet er fra lokale egetræer, farverne okkergul og - rød, jernet skinnende sort, og møtrikkerne firkantede. Intet er tilfældigt på de tre 12-punds kanoner, der gennem de seneste mange måneder har fået nyt liv på maskinfabrikken Odin Engineering i Slagelse. Selve kanonløbene er blevet tømt for gamle rustne ølkapsler og årtiers cigaretskod, så der igen er plads til krudt og kugler - kun i løs form forstås.

Og derudover er kanonløbene lagt på plads i nye firhjulede raperter, som er skabt i kærlighed til historiske detaljer.

- Det var nemmere at smede en firkantet form fremfor en sekskantet, siger Gorm Rasmussen om den simple årsag til møtrikkernes form anno 1808-1814, da Englandskrigene endnu ikke var blevet en historisk parantes i danmarkshistorien.

Han er tidligere direktør og ejer af Odin Engineering, der i dag er overdraget til sønnen Mads Strøjer Ramussen, hvorfor restaureringen og konstuktionen af nye raperter også er foregået her.

Find vej til batteriet: Stigsnæs Kystbatteri ligger i Ørnehoved Skov cirka 10 minutters gang fra Stigsnæs Havns store parkeringsplads. Du kan gå langs med kysten, hvis du har fornuftigt fodtøj på.

Denne vej kommer du forbi de to sheltere med bålplads. Eller gå gennem skoven fra den store p-plads. Der kan være mudder og vandpytter denne vej. Der gælder de almindelige regler for færdsel i private skove i hele Ørnehoved Skov, som tilhører Borreby Herreborg. Derudover er Gorm Rasmussen sortkrudtskytte, detaljernes mand og historisk interesseret.

Ved fælles hjælp Historisk interesseret er også de øvrige 10 medlemmer af den arbejdsgruppe under Skælskør Turistforening, som de sidste to-tre år har brugt mange af deres vågne timer på at genoplive Stigsnæs Kystbatteri til tidligere tiders prompt og pragt, da det var en del af Danmarks forsvarsværk mod englænderne.

Meget af tiden er for særligt tre af medlemmerne gået med de tre kanonløb og tilhørende raperter, som siden 1930'erne, hvor de blev givet til Magleby Sogneråd af Krigsmuseet (det tidligere Tøjhusmuseet), har ligget i dvale ved batteriet på Stigsnæs, hvor tidens tand har slidt ubønhørligt på dem. Hvor de oprindelige kanoner, der hørte til batteriet, er, ved ingen.

Et batteri vækkes til live Men de mange frivillige timer blandt arbejdsgruppens øvrige medlemmer er også gået med at rydde Stigsnæs Kystbatteri for naturens listige og gradvise overmanding af tjørnekrat og buskads - i øvrigt i samarbejde med Slagelse Kommune. Den vil fortsat tage sig af naturplejen på området, bygning af henholdsvis et mandskabsrum og et krudthus - bygget efter samtidige modeller på Holmen i København og på generelt at gøre området tilgængeligt for offentligheden.

Nogle medlemmer har sørget for at søge penge til at realisere de mange drømme, andre for at gøre det vestsjællandske kystbatteri til kendt viden via blandt andet en egen hjemmeside for Stigsnæs Kystbatteri: kystbatteriet.dk.

Indvielse på grundlovsdag Selvom der stadig bliver drømt mange og store drømme om batteriets genkomst i den historiske bevidsthed, så bliver Stigsnæs Kystbatteri indviet grundlovsdag onsdag den 5. juni, hvor alle er velkomne til at besigtige både kanoner og batteri.

På dagen for indvielsen vil alle tre kanoner blive affyret med løst krudt af »artillerister« i tidstypiske og til lejligheden håndsyede uniformer. For at flest muligt skal få lejlighed til at deltage i festlighederne, vil Danmarks Busmuseum i Skælskør på dagen via veteranbusser sørge for at fragte gæster fra Skælskør Havn tur/retur til Stigsnæs Havn. Der er afgang med bussen kl. 12.30 fra havnen.

Indvielsen bliver fulgt til dørs af flere indbudte talere samt Skælskør Marinegarde. Selve »slaget« ved Stigsnæs Kystbatteri finder sted omkring kl. 14.30.