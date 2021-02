Se billedserie Der findes masser af gode kaffebarer i København. Anja Olsen har samlet 55 af dem i sin nye bog. Her er vi indenfor i Risteriet Coffee på Vesterbro. Foto: Lisbeth Hjort

Kærlighed til Kaffens København

Oplev - 20. februar 2021 kl. 07:20 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Man skal som kaffetørstig ikke gå længe rundt i Københavns gader, før éns behov kan blive stillet. Der har aldrig tidligere været så mange steder, hvor man kan få fingrene i en kop kaffe - af enhver kvalitet, til enhver pris, i porcelænskop eller to go. Vil man til gengæld have mere end bare standardvaren på en café, der ligner alle de andre, kan man godt komme til kort i hovedstaden.

Men nu er der hjælp at hente. Anja Olsen, der er journalist og tidligere kaffebarejer, har skrevet en bog, der fortæller om 55 af de bedste kaffebarer i København og om nogle af de personer, som har sat et særligt aftryk på de senere års eksplosive udvikling inden for kaffeverdenen.

- Vi tænkte, at godt nok findes der flere kaffeguider online, men der er aldrig blevet skrevet en guidebog til kaffebarer i København, fortæller Anja Olsen, som har skrevet bogen i samarbejde med veninden Heidi Korsgaard, der har stået for redigeringen.

Et samlingssted Anja Olsen har selv nærmest kaffe i blodet. Tilbage i 2001 åbnede hun sin egen kaffebar, KaffeZinet, på Frederiksberg. Den lå i stueetagen i samme bygning, hvor hun havde lejlighed.

Anja Olsen er 61 år, kommunikationsrådgiver, barista og forfatter. Havde kaffebaren KaffeZinet på Frederiksberg.

Hun har skrevet bogen »KaffeKøbenhavn - 55 personlige kaffebarer & 1 kaffeknallert«, som veninden Heidi Korsgaard har redigeret.

Bogen er udgivet på Skiveværkstedets forlag Linje H. Læs mere på www.skrivevaerkstedet.dk - Jeg havde en god espresso, som gæsterne var meget glade for. Der kom folk fra Østerbro i snevejr for at få en varm kop espresso, og om sommeren sad der gæster udenfor med deres iskaffe. Der kom dagligt masser af lokale forbi, og det endte med at blive et samlingssted, hvor jeg fik talt med en masse naboer og folk fra området, fortæller Anja Olsen, som med KaffeZinet var en af de første, der tog kaffen skridtet videre fra enten at være sort eller med mælk i.

- Dengang var det ret nyt. Kafferiet åbnede næsten samtidig, lidt senere kom Estate Coffee. Og så var der Riccos Kaffebar, som åbnede seks-syv måneder før mig. Der var selvfølgelig Café Sommersko og Café Dan Turell, men de havde mere karakter af brasserier, hvor man fik en helt almindelig kop kaffe, siger forfatteren.

Anja Olsen måtte desværre lukke sin kaffebar tre år senere og nåede altså ikke med på den store bølge af interesse for kaffe, som et stadigt stigende antal danskere har udvist de seneste 10-15 år. Udviklingen er gået mod langt flere typer af kaffe, et øget fokus på kaffens kvalitet, og så er der de senere år også kommet et socialøkonomisk aspekt ind i billedet fra flere af aktørerne på den danske kaffescene.

- Der er kommet et helt andet syn på det at drive kaffebar. Coffee Collective er en af dem, der går forrest i forhold til at køre en forretning, hvor man også tager noget socialt ansvar på sig. De har blandt andet skåret mellemhandlerne væk - både for at få en bedre kvalitet, men også for at kunne give kaffebønderne en ordentlig pris for deres produkter. Sådan er det flere steder; man vil gerne fortælle historien, hvor man følger kaffen fra jord til bord, siger Anja Olsen, som i samme åndedrag nævner Prolog Coffee Bar på Vesterbro, der har klima og reducering af CO2-udledning som nogle af fokuspunkterne.

Hos La Cabra bliver der virkelig nørdet igennem. Stedet rister sin egen kaffe, fungerer som kaffebar og holder også flere events og smagninger. Foto: Lisbeth Hjort

Ikke kun velsmag De ovennævnte steder finder man noget af byens bedste kaffe, men det er ikke kun velsmag, der har været et kriterium for at komme med i bogen.

- Det har ikke været nemt at vælge ud, og der er sikkert også nogle, som er uenige i vores prioritering. Men vi er gået efter at finde de personlige kaffebarer, hvor man får en helt særlig oplevelse, som kun findes lige præcis dét sted. Det vægter selvfølgelig en del, at kaffen er god det pågældende sted, men det er jo også andre faktorer, der gør, at det er en god oplevelse at komme der, siger Anja Olsen, som også har sin egen personlige favorit.

Anja Olsens råd til at gå på kaffeopdagelse • Vanen spiller utrolig meget ind, i forhold til hvilken og hvor meget kaffe man drikker. Jeg gerne slå et slag for, at flere får vendt deres kaffeforbrug og prøver noget andet. Som med alt andet i livet er det sundt ind i mellem at standse op og tage en ny retning.



• Hvis man gerne vil udfordre sig selv og forny sin kaffedrikning, kan man starte med at vælge en anden type kaffe, end den man plejer. Gå ned og tal med baristaen på den lokale kaffebar. Mange steder kan man også købe kaffebønner med hjem. Eller gå ned i det lokale supermarked og prøv nogle af de varianter, du normalt ikke køber. Gå for eksempel i Irma og vælg en af de gode poser fra Estate Coffee.



• Prøv at smage lysristet kaffe. Det er stadig en ret ny ting. Her kommer man helt ind til kaffebønnernes DNA, og her kan man - ligesom med the - fremelske alle mulige forskellige smage. Det åbner nogle helt nye muligheder.

- Nu vil jeg nødig forfordele, og jeg nyder at komme på alle de steder, der er med i bogen. Men SKAL jeg pege på et sted, der er helt særligt, bliver det April Coffee i Ryesgade. Her er der nærmest tale om et show room, hvor man virkelig kan følge med i de nyeste tendenser inden for kaffe. De er meget innovative og har hele tiden gang i noget nyt. Men jeg vil også nævne Prolog Coffee Bar, Coffee Collective og Riccos som nogle af de steder, hvor det handler om mere end bare at servere en kop kaffe, siger hun.

Forfatteren til bogen arbejder i dag som kommunikationsrådgiver. Det er hun glad for, men indimellem flyver tankerne tilbage til KaffeZinets 25 kvadratmeter på Frederiksberg i start-00'erne.

- Nej, jeg har ingen konkrete planer om at starte en kaffebar op igen. Men man har jo lov til at gå og dagdrømme lidt, griner hun.