Dodekalitten på Lolland bliver både i ind- og udland fremhævet som en af Danmarks helt store kunstoplevelser - med god grund. Den ligger smukt på en mark med udsigt over Smålandsfarvandet.

Kæmpeværk i verdensklasse

09. oktober 2020 Af Lars Jørgensen

Der hviler noget både majestætisk og meget fredfyldt over Dodekalitten på Lolland. Mens man fra havnen i Kragenæs bevæger sig op mod de 10 enorme stenstøtter, der knejser syv til ni meter op mod himlen, bliver man slået af stilheden. Kort efter fornemmer man dog de første toner af musikken, som i en rolig strøm kommer ud af de seks højttalere, der er installeret i sten, der er sat op inde i cirklen, som stenstøtterne udgør kanten af.

Tonerne fra musikken er lange og dybe og falder perfekt ind i det nærmest ur-agtige udtryk, som de foreløbig seks udhuggede stenhoveder har. Skulpturerne er først kommet til inden for de seneste fem-seks år, men kunne lige så godt være hugget ud for 1000 år siden. Mange besøgende sætter sig på en af stenene, lytter til musikken og lader tankerne vandre, mens de nyder udsigten over Smålandsfarvandet, hvor blandt andet færgerne til Femø og Fejø pendulerer afsted på vandet.

50.000 besøgende i år Idéen til det ambitiøse kunstprojekt opstod i 2006 hos billedhugger Thomas Kadziola og komponist Gunner Møller Pedersen. I 2016 forlod sidstnævnte projektet, og året efter trådte komponist Wayne Siegel til. Det er hans værk, Solkreds II, der strømmer ud af højttalerne.

Dodekalitten Det er billedhugger Thomas Kadziola og komponist Wayne Siegel, der er kunstnerne bag værket.

Ordet »dodekalit« er græsk og betyder tolvsten. Det færdige kunstværk vil bestå af 12 stenfigurer udhugget af granit, 7-9 m. høje og hver vejende 25-45 tons.

Værket ventes at være færdigt i 2025.

Pt. er seks skulpturer opstillet i cirklen, der også rummer fire ubearbejdede stenstøtter.

Musikanlægget består af seks højttalere og en subwoofer indbygget i nogle af siddestenene.

I efteråret 2020 blev Solkreds II - en revideret version af musikken til Dodekalitten - indviet.

Der er p-plads på Kragenæs Havn, hvorfra man kan gå op til Dodekalitten. Der er ca. 15 min. gang.

Glentehøj befinder sig cirka 300 meter vest for Dodekalitten og er bygget omkring 3200 år f.v.t. Jættestuen er fem meter høj og 30 meter bred. Højen blev udgravet i 1842, og man kan komme ind i den. Der har i år foreløbig været 50.000 mennesker forbi siden 1. januar. Det fortæller Hanne Møller, som er formand for Venneforeningen Dodekalitten, medlem af Fonden Dodekalittens bestyrelse og tidligere formand for Kulturudvalget i Lolland Kommune for Socialdemokratiet.

- Værket er et helt særligt samspil mellem den smukke natur, skulpturerne og musikken. Sidstnævnte er koblet op på tidevandet, månens faser og stjernehimmelen. Så man oplever aldrig den samme musik, selvom man besøger stedet flere gange, siger hun.

Hanne Møller har med jævne mellemrum guidede ture til Dodekalitten, og møder nærmest udelukkende positive tilkendegivelser fra deltagerne.

- De fleste bliver slået af, hvor store stenstøtterne egentlig er. Jeg havde blandt andet Askø-Lilleø Beboerforening med på en tur. De kan jo se Dodekalitten hjemme fra dem selv, men havde slet ikke regnet med, at den var så stor, griner hun.

- En anden fascinerende ting ved projektet er, at det er »art in progress«. Værket forandrer sig hele tiden, og det gør jo, at folk kommer tilbage og ser noget andet, i forhold til da de var der sidst, påpeger Hanne Møller.

Sagnet om lolerne Tanken bag de nærmest tidsløse skulpturer tager udspring i Gunner Møller Pedersens sagn om lolerne. Det er et fiktivt folkeslag, som indvandrede til Lolland for cirka 7500 år siden, da store områder omkring Sortehavet blev oversvømmet.

- Men man kan jo bruge Dodekalitten på mange måder og lægge sine egne tolkninger ind i værket, siger Hanne Møller.

Stedet bliver da også brugt til både yogatimer, mødested og forskellige kulturelle arrangementer. Der har for eksempel været klassiske koncerter, og i 2019 gav bandet The Minds of 99 koncert foran 6000 gæster.

En af de 12 sten befinder sig i øjeblikket hjemme hos Thomas Kadziola, som er i gang med at forvandle den til den syvende færdige skulptur. Den bliver sandsynligvis indviet i juni 2021. Det ventes, at alle 12 skulpturer er færdige i 2025.