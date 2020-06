Kæmpeblomst vokser med raketfart og lugter af råddent kød

Amorphophallus titanum vokser normalt i regnskovene på Sumatra i Indonesien. Den blev opdaget i 1878 af den italienske botaniker og opdagelsesrejsende Dr. Odoardo Beccari. Planten er mest kendt for sin kolossale blomsterstand og ikke mindst sin kraftige ådsellugt. Stanken har ført til, at planten i udlandet også omtales som corpse flower (ligblomst), fordi den angiveligt lugter af råddent kød.

Amorphophallus titanum er svær at dyrke, for den kræver en meget præcis vanding samt omgivelser, hvor der er højt til loftet, høj temperatur og høj luftfugtighed. Der kan gå mange år, før at planten blomstrer, og blomstringen varer højest et par dage.