Kæmpe madfestival i Tivoli

- Når Landbrug & Fødevarer og Tivoli samarbejder om en madfestival fyldt med gastronomi, vidensdeling og information om vores fødevareproduktion, er det derfor ikke bare godt for ganen og sanserne, men et oplagt match der giver forbrugerne, kokkene og landmændene mod på flere madoplevelser. Vores fødevarer, og den muld de kommer fra, er der god grund til at være stolt af. Samme stolthed gør sig gældende for danskernes have i København. Tivoli udmærker sig ved at være ét af landets ældste og samtidigt mest moderne og fremsynede oplevelsestilbud - samtidigt har vi i Danmark en af de mest innovative og bæredygtige fødevareproduktioner i verden.

- Med Tivoli Mad & Vin Festival ønsker vi at give gæsterne madoplevelser, inspiration og input. Der er lagt op til socialt samvær med maden og vinen i fokus. Vi garanterer, at der er noget for alle, både vinkenderen, foodie'en og den sultne børnefamilie. Ud over at give gæsterne engagerende madoplevelser, har det været vigtigt for os at bakke op om København som verdensberømt gastro-by, vi skal værne om det, vi er gode til, også i svære tider.