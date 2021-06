Se billedserie Kurator Maria Kjer Themsen (tv.) og leder af Rønnebæksholm Lotte Juul Petersen midt i installationen, som norsk-nigerianske Linda Lamignans står bag. Kalabas-formerne, som hænger ned fra loftet er lavet af paraffin, der er et restmateriale fra olieproduktion. Foto: Jens Wollesen

Kæmpe ambitioner på Rønnebæksholm

Oplev - 25. juni 2021 kl. 07:39 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Hvad er sammenhængen mellem det økologiske system, nervesystemet og det økonomiske system? Det spørger Rønnebæksholm om i en ny udstilling, der rækker langt ud over den gamle herregårds matrikel.

»Soil. Sickness. Society« hedder den nye udstilling, som Rønnebæksholm onsdag åbnede dørene til. Jord. Sygdom. Samfund - en titel, som maler med den brede pensel, men ganske godt gengiver, hvor omfattende kunsthallens nyeste projekt er.

Udstillingen har sit hjerte i Rønnebæksholms gamle stuer, hvor forskellige værker inden for billedkunst, installationer, skulpturer og videokunst giver hver deres udlægning og syn på emner inden for overskriften. Men der er mere. I parken kan man tage yderligere værker i øjesyn. På Herskabsstaldens første sal har kunstner Jakob Jakobsen indrettet »Hospital for selvmedicinering«, og i Laden vil der fra 14. august være performances. Derudover vil der - også som en del af projektet - være en ny udsmykning på lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus. På Marjatta, et bosted for psykisk syge, kommer der en særudstilling med værker af Grethe Bagge, og på Oringe Psykiatriske Hospital kommer der forskellige skrive-workshops, hvor forfattere og patienter deltager. Dertil kommer en lang række workshops, seminarer og foredrag de kommende fire måneders tid, hvor også rundvisninger og undervisningsforløb finder sted i en lind strøm.

Oplevede selv tabuet Der har været rigtig mange personer inde over kuratering og planlægning af »Soil. Sickness. Society«, som har mere karakter af et projekt end af en udstilling i klassisk forstand. Men grundidéen opstod hos kurator Maria Kjer Themsen og leder af Rønnebæksholm, Lotte Juul Petersen.

- Jeg var selv igennem en periode med min mor, som døde af kræft. Hun arbejdede på Næstved Sygehus. Så jeg havde gået med de her tanker om, hvordan man lavede en udstilling inden for det felt. For jeg oplevede et kæmpe tabu omkring sygdom og død. Jeg kunne mærke, at det ikke skulle være den der dystre udstilling, som kun tematiserede døden. Men jeg havde ikke udviklet konceptet, mere end at jeg kunne mødes med Lotte og høre om hendes visioner som ny leder for Rønnebæksholm. Og så gik vi i gang med at brainstorme og fik nedskrevet et koncept, som nu er blevet til denne her udstilling, siger Maria Kjer Themsen.

»Soil. Sickness. Society« kan ses fra 23. juni til og med 31. oktober 2021.

Hovedudstillingen samt størstedelen af de forskellige tilknyttede workshops, seminarer, foredrag og performances foregår på Rønnebæksholm.

Der er desuden udstillinger på Næstved Sygehus’ lungemedicinske afdeling og bostedet Marjatta. Desuden vil der på Oringe Psykiatriske Hospital være skriveworkshops med patienter og forfattere.

Udstillingen er primært støttet af Bikubenfondens Udstillingspris Vision 2020.

Læs mere om projektet og udstillingerne på www.roennebaeksholm.dk. At tænke over sammenhængen mellem økologi, sundhed og økonomi kan måske godt synes logisk, på et tidspunkt hvor man står halvandet år inde i en pandemi, sandsynligvis udløst af en flagermus i Wuhan. Men Lotte Juul Petersen og Maria Kjer Themsens tanker om en sammenhæng mellem de tre førnævnte faktorer opstod, før coronavirus var noget, vi alle sammen skulle forholde os til.

- Det handler om at undersøge de dilemmaer, der er i vores samfund. Hvordan forholder vi os til naturen og de ubalancer, der kan være mellem krop, natur og samfund? Det er et stort spørgsmål, der kræver, at vi kører ud af mange forskellige spor. Det gør det selvfølgelig enormt spændende, men også komplekst. Vores tilgang er meget direkte, idealistisk og i nogle henseender også aktivistisk, siger Lotte Juul Petersen.

Hun erkender, at udstillingen kan være svær at få overblik over.

- Vi prøver virkelig at udvide, hvad en udstilling kan være. Den der lille uskyldige folder, som vi har fået trykt til de besøgende, har faktisk været ret kompleks at lave. Men det er ikke fragmenteret. Der er rigtig mange røde tråde igennem det hele, siger hun.

Der er altså en sammenhæng mellem, hvad der gør os syge, hvordan vi bliver behandlet, og hvordan vi behandler vores omverden. Tematikkerne og indgangene til dem er nærmest endeløse. Ikke desto mindre giver »Soil. Sickness. Society« et bud på en lang række af dem. Håbet er, at folk i kunsthallen, på bosteder, hospitaler og andre steder kan blive inspireret til at tænke sammenhængen ind i deres liv.

- Vi ved jo, at flere og flere får angst og andre psykiske diagnoser. Vi kommer også alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv i kontakt med sundhedsvæsenet. Så det er et emne, der vedkommer os alle sammen. Desværre ser vi det som regel først i øjnene, når vi står i situationen. Så hvis vi nu kunne tale om det, inden man selv - eller ens familie - blev syg, ville man få en større bevidsthed om det her felt. Vi skal indse, at de syge er ikke nogen andre end os selv. »We are all sick«, som der står nede i Herskabsstalden, siger Maria Kjer Themsen.