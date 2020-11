Julekoncerter helt lokalt

I år er ingen undtagelse, og selvom Covid-19 i dén grad er et benspænd for alt, hvad der har med events og kulturliv at gøre, er han klar med otte lokale julekoncerter rundt omkring på Sjælland.

KanonEvents julekoncerter i Region Sjælland Birthe Kjær:

21. november, Vordingborg Teater

10. december, Kalundborg Hallerne





Paul Potts m. gæstesolist Lene Siel

28. november, Portalen i Greve

29. november, Nykøbing Falster Hallerne

13. december, Slagelse Teater





Thomas Eje

7. december, Sct. Bendts Kirke i Ringsted

8. december, Borreby Teater i Skælskør

18. december, Portalen i Greve





Ann-Mette Elten

24. november, Boholte Kirke i Køge

- Det er ikke noget, vi tjener på i år, men jeg synes, at det er vigtigt at vise, at vi stadig er her og kan give folk en god oplevelse - også i en svær tid. Her kan man stadig få den gode julestemning - og endda helt lokalt. Man behøver ikke at køre langt for at komme til julekoncert, påpeger han.