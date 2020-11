Fra en tidligere sæson af Jul i Tivoli. I år bliver det - som alt andet - en smule anderledes, men hvis bare man husker at reservere tid, er det stadig muligt at komme i julestemning i den gamle park. PR-foto Foto: Lasse Salling

Jul i Tivoli - husk at reservere tid

22. november 2020

Portene er endnu en gang slået op til Jul i Tivoli. I år sker det dog med den markante ændring, at gæsterne skal have reserveret tid til besøget på forhånd. Samtidig er der indsat ekstra personale foran Tivolis indgange for at undgå trængsel i den 82.000 kvadratmeter store forlystelseshave.

Temaet for dette års julesæson er Hjerternes Fest. Et tema, der bliver slået fast med den mest avancerede Tivoli lysinstallation nogensinde - et kæmpestort lysende rødt hjerte på himlen over Glassalen, som et symbol på sammenhold. Billedet vil skifte karakter og lokation alt efter vejret og skyerne og kan ses både i Tivoli og udenfor, som en kærlig hilsen til byens borgere, Tivolis gæster og alle de ansatte, der i løbet af året har arbejdet for, at Tivoli har kunnet holde åbnet. Men allervigtigst skal hjertet ses som et symbol for alt det, mange af os hungrer efter, og som forhåbentlig snart kommer vores vej igen - nemlig samhørighed, nærhed og kærlighed.

Jul i Tivoli 13. november - 3. januar

Reservér tid på www.tivoli.dk Udover hjertet på himlen finder man også et 3,5 meter højt, glødende hjerte ved Nimb samt en projektion med levende billeder af en gammeldags juleby. Her kan gæsterne følge med, når bageren, frisøren og urmageren pynter op til jul på Nimbs facade.

Tivolis direktør Susanne Mørch Koch siger:

- Vi ved godt, det bliver en anderledes forberedelse for vores gæster, at de nu skal reservere tid i forvejen, når de vil i Tivoli. Men det er nødvendigt for os at træffe disse forholdsregler. Vi håber, at gæsterne vil hjælpe os med at holde afstand og udvise tålmodighed, så vi sammen kommer igennem julesæsonen til fælles glæde. Vi tror også, at flere gæster helt af sig selv planlægger deres besøg uden om de traditionelle december-dage, og så har vi i julesæsonen gjort os umage med at fordele mange aktiviteter ude i det fri i haveanlægget.