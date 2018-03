Se billedserie - Jeg er 56 år og har fundet ud af, hvad der er vigtigt i livet, og hvad der ikke er vigtigt. Det lægger en dæmper på nervøsiteten og præstationsangsten, siger Nynne Lange Reddersen.Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Jazzsangerinden der blev præst: Det er en kæmpe ballast at have sunget for mange mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jazzsangerinden der blev præst: Det er en kæmpe ballast at have sunget for mange mennesker

Oplev - 16. marts 2018 kl. 10:47 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var hun sangerinde på Oslo-bådenes natklub. Da hun læste teologi, optrådte hun i weekenderne med Kansas City Stompers. Og Nynne Lange Reddersen ser mange lighedspunkter mellem at stå på en scene og at prædike i en kirke.

Der har altid været musik i Nynne Lange Reddersens liv. Hendes forældre var musiklærere på Karlslunde Skole, og der stiftede hun bekendtskab med musikken, som siden skulle blive en levevej med mange store oplevelser.

Nynne Lange Reddersen fortæller i lang tid og med flagrende arme og store smil om årene som sangerinde i jazzorkesteret Kansas City Stompers, som på mange måder blev pionerer inden for danseorkester-genren i slutningen af 1980'erne og 90érne. Orkesteret spillede et hav af steder, når der skulle leveres musik til de store gallafester. Her stod Nynne Lange Reddersen foran publikum med lange handsker og fin kjole og sørgede, sammen med bandmedlemmerne, for at skabe en festlig stemning.

Det skal swinge

I 15 år levede Nynne af at synge med Kansas City Stompers, mens hun også sang i kirkekor på Frederiksberg og med Helmer Olesens Orkester i Tivoli i sommersæsonen.

- Jeg sang også i Hundige Kirkes Pigekor, da jeg var ganske ung, så jeg er nærmest kommet hjem igen, siger Nynne Lange Reddersen fra sin præstebolig i Hundige.

Selv om det at være sangerinde og præst måske ikke lige umiddelbart har mange lighedspunkter, tøver Nynne Lange Reddersen ikke på spørgsmålet om, hvad de to hverv har til fælles.

- Begge dele handler om nærvær og om at være i en større sags tjeneste. Om man er en større gruppe mennesker, der skal lave musik sammen, som skal swinge, eller om man skal skabe et fællesskab omkring en gudstjeneste, så er det det samme, der sker. Det handler om formidling og kommunikation, siger Nynne Lange Reddersen.

Læs hele interviewet med Nynne Lange Reddersen i e-avisen OPLEV Sjælland.