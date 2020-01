Se billedserie Sorø Jazzfestival er igen i år klar med et vinterjazzprogram, der byder på blandt andet Jan Kaspersen Kvartet, big band-koncert og en fransk jazzviolinist. Billedet her er fra en tidligere vinterjazz-koncert på Kunstnergaarden i Dianalund. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Jazz er noget, man (måske) skal vænne sig til

Oplev - 31. januar 2020

Giv det en chance. Udfordr dig selv.

Det er nemt at holde af sol, sommer, fadbamser og tonerne af lettilgængelig New Orleans-jazz. Men jazz er meget mere end det, og visse genrer inden for jazz skal man faktisk vænne sig til at elske.

Det ved Sorø Jazzfestivals koncertarrangør, Allan Aistrup, alt om, og det er derfor, han opfordrer alle nysgerrige musikelskere til at give den professionelle kvalitetsjazz en chance - også selv om den ofte kræver lidt mere af sine gæster.

Prøv mere end én koncert, lyder hans bedste tip. Jazz kan nemlig være lidt som at gå på kunstudstilling og kigge på malerier. Første gang er det bare et maleri. Anden og tredje gang man betragter maleriet, kommer der mere dybde, flere detaljer træder frem, og nuancerne bliver tydelige. Og så bliver det rigtigt interessant.

Sorø Jazzfestival Den ottende Sorø Jazzfestival finder sted fra søndag den 19. til og med søndag den 26. juli 2020.

Men først kan man nyde seks koncerter i festivalens vinterjazz-program, der er i februar 2020.

Sorø er ikke alene om vinterjazzen. Det er et landsdækkende fænomen med koncerter i flere end 30 byer, alt sammen i februar.

Hele programmet og billetbestilling kan man finde på www.soroejazz.dk. Han håber, at både jazzkendere og alle os uden den store erfaring i at høre jazz vil bakke op om festivalens vinterprogram.

Måske kan en eller flere af koncerterne i februar oven i købet bane vejen for mere nysgerrighed på musikgenren og lokke til mere musik i juli i Sorø?

- Det håber jeg. Der er faktisk noget særligt ved at være til jazzkoncert i Sorø - frem for i hovedstaden. Det ved vi fra både vores gæster fra København og fra de optrædende musikere fra hele landet og udlandet, fortæller Allan Aistrup.

Det særlige handler om respekten for musikken.

- Det er i orden med en vis portion snak, når musikken spiller. Men det er vist ingen hemmelighed, at ved mange koncerter i København tager det overhånd. Under koncerterne i Sorø er der mere fokus, og publikum er bedre til at koncentrere sig om musikken. Det oplever de optrædende som respekt, og derfor kan de rigtig godt lide at spille jazz for os i Sorø. Vi har fået et rigtig godt ry, og mange henvender sig selv til os og beder om at få en koncert, siger Allan Aistrup.

Seks vinterkoncerter i Sorø 13. februar: Jan Kaspersen Kvartet. Sorø Kunstmuseum klokken 19. Entré 155 kroner.

20. februar: A Very Big Band med Kira Martini. Victoria Teatret, Sorø, klokken 20. Entré 250 kroner.

21. februar: Fransk jazzviolinist Caroline Bugala med Kjeld Lauritsen og Espen Laub von Lillienskjold. Kunstergården i Dianalund klokken 19. Entré 150 kroner.

22. februar: Dynamic, vokaljazzgruppe. Kulturcafé Ludvig i Sorø klokken 20. Entré 125 kroner.

22. februar: Swinging All Stars. Victoria Teatret, Sorø, klokken 15.30. Entré 50 kroner.

28. februar: Blonde Bass. Café Tre Konger, Sorø, klokken 19. Entré 150 kroner. Fra hele Sjælland Det er sjette år, Sorø Jazzfestival tilbyder vinterjazz.

Lige som om sommeren kommer der gæster fra flere dele af Sjælland til koncerterne.

- Halvdelen af festivalens gæster er lokale borgere. Resten er fra omegnskommunerne og fra Københavnsområdet. Flere og flere københavnere tager faktisk turen til Sorø for at opleve koncertene. Det er meget positivt. Vi håber jo, at det åbner nogles øjne for Sorøs herligheder, og at man overvejer at bosætte sig her, siger Allan Aistrup.