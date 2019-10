Se billedserie Palle Hjorth (tv.) og Peter Sommer, her under åben himmel, har spillet sammen i 12 år. Nu står de alene sammen på små scener. Foto: Søren Lynggaard Andersen Foto: Søren Lynggaard Andersen

Intime koncerter får Peter Sommer til at smide paraderne

Oplev - 11. oktober 2019 kl. 10:07 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd alene på en scene, der slet ikke er en traditionel scene, men et gulv i en kirke eller på et bibliotek, og så et mindre publikum foran sig.

Med det setup tændte Peter Sommer og Palle Hjorth sidste efterår røde lygter flere steder i landet, ligesom der var anmelderbegejstring over at opleve Peter Sommers velkendte sange i en helt ny sammenhæng.

Og måske vigtigst af alt var de to hovedpersoner, der har spillet sammen i 12 år, men aldrig tidligere alene på scenen, selv særledes tilfredse med striben af intime koncerter i kirker og på mindre spillesteder.

Derfor har de besluttet også i dette efterår at tage på »Alene med Palle i verden«-turné. Den indledes i slutningen af måneden i Himmerland, og bringer også duoen til Sjælland, hvor der er koncerter i Ringsted, Holbæk, Køge og Hillerød i løbet af oktober og november.

Lod sig overtale For Peter Sommer har den måde at spille koncerter på været en oplevelse af de helt store. Siden debuten i 2002 med tomands-bandet Superjeg og senere som solist og det sideløbende De Eneste To-projekt med Simon Kvamm har den 45-årige sanger og musiker altid haft en del andre musikere med på scenen. Sammen med Palle Hjorth (piano) er der kun de to, og det har krævet overvindelse, fortæller Peter Sommer til OPLEV.

Her spiller Sommer/Hjorth Torsdag 31. oktober kl. 19: Ringsted Bibliotek, Tværallé 1-3, Ringsted.

Fredag 1. november kl. 20: Rotationen, Havnegade, Holbæk.

Fredag 8. november kl. 20: Støberihallen, Nordstensvej 1, Hillerød.

Lørdag 9. november kl. 20: Køge Kirke (Sct. Nicolai), Kirkestræde 26, Køge.

Søndag 10. november kl. 14: Christians Kirke, Strandgade 1, København.

Forhåndsinteressen for duoens koncerter har været stor, så vær opmærksom på, at der kan være udsolgt eller få billetter tilbage til de enkelte koncerter. - Palle har mange gange foreslået, at det ville være godt for sangene, hvis vi tog ud og spillede de her steder. Jeg har gennem rigtigt mange år sagt nej, fordi jeg tænkte, at man så nok endte i sådan et troubadour-felt, ligesom de her lidt ældre nordjyske troubadourer, hvor man skal stå og fortælle røverhistorier og anekdoter. Det har jeg slet ikke lyst til. Men jeg lod mig overtale, og så prøvede vi et par kirker og mindre steder af. Det har nok været noget nær den bedste beslutning, jeg har taget, at følge Palles forslag, siger Peter Sommer til OPLEV Sjælland.

- Vi synes, at mine tekster passer utroligt godt til kirkerummet, hvor der først og fremmest er ro, og hvor dagsordenen er ret klar mellem os, Palle og jeg, og publikum. Man ved, at alle sidder ned, og man ved, at det tager den tid, det tager. Ingen skal i baren eller videre til fest bagefter. Nu handler det om musik og tekster, forklarer Peter Sommer.

Råforelsket De fleste, der kender bare lidt til Peter Sommer, ved, at han er født og opvokset i Jylland. Han mener selv, at det jyske ophav på sin vis betyder, at det ikke falder ham naturligt at stille sig op foran et publikum. I sin hidtidige karriere har han kunnet kompensere lidt for det ved at være sammen med et band på scenen og »lave noget larm«.

- Det gode ved især kirkerummet er, at man ikke føler, at man i samme grad skal underholde folk. Jeg har ikke noget imod at underholde, men det gør vi jo normalt sammen med bandet, hvor vi hopper og danser rundt og bliver fysiske. I kirkene og på de små steder er der ikke alt mulig røg og damp og knald på og råben og skrigen. Der er dig. Og Palle. Og så er der sangene, og så prøver du at få det til at fungere og stoler på det. Det viste sig faktisk på den første turné at holde vand, og det er lidt vildt at stå i de kirker. Mange af sangene har aldrig virket bedre end de gør lige dér. Det er ret stort at opleve, siger Peter Sommer.

- Jeg har råforelsket mig i det her format og ser det som det sted, jeg har kunnet tage det største spring fremad i at synge og fortælle noget mellem numrene - og lægge op til sangene og lægge dem ned på den måde, jeg har lyst til. Men også i forhold til at turde vokse i sig selv. Det føles rart, når man kommer derhen. Jeg er ikke bange for noget, og jeg er ikke bange for publikum længere, pointerer Peter Sommer.

Han understreger, at han på ingen måde er færdig med at spille mere traditionelle koncerter med sit tour- og studieband, Tiggerne.

- Det er fedt at have begge muligheder. Det er efterhånden to ret forskellige oplevelser, for det bevæger sig længere væk fra hinanden. Det stille bliver mere stille , og det vilde bliver mere vildt. Tingene bliver mere rene. Jeg har været i gang i 20 år, og min oplevelse er, at vi bliver bedre og bedre til det, vi laver. Teksterne bliver skarpere, vi bliver bedre til at spille dem, og vi bliver bedre til at få ideer til, hvordan vi producerer dem, lyder det fra tour-aktuelle Peter Sommer, som netop har været i studiet med Tiggerne.

Det nye album ventes klar til januar, men Peter Sommer varsler, at publikum ved de kommende koncerter vil få nogle smagsprøver.