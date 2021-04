Se billedserie Den internationalt anerkendte billedkunstner Johannes Holt Iversen har netop åbnet et nyt atelier i Herfølge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

International kunst i provinsen

19. april 2021

I den lille sjællandske by Herfølge tæt ved Køge er den internationale billedkunstner Johannes Holt Iversen ved at åbne et nyt atelier, der skal supplere det nuværende i Amsterdam. Den nye base ligger i et industrikvarter og er helt bevidst lagt uden for kunstnerkredse og København.

- Jeg har brug for at kunne møde på arbejde et sted, hvor jeg hilser på nogle, der arbejder med noget helt andet end jeg. Det er måske noget, som jeg ikke har en skid viden om - men som jeg kan være nysgerrig på. Jeg har brug for at kunne køre stedet her på mine egne præmisser; have et sted, hvor jeg kan trække mig tilbage og arbejde, med hvad der inspirerer mig, konstaterer han.

Den danske billedkunstner vender hjem til Danmark, efter lidt over fire år fastboende i udlandet med udstillinger i blandt andet London, Paris og Haag samt en diplomeksamen fra det hæderkronede hollandske kunstakademi Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam.

Kunst med bagtanke Fra den nye base vil kunstneren med det globale udsyn fortsætte med at bruge kunsten til at stille nogle væsentlige spørgsmål.

- Jeg er sådan en, der stiller spørgsmål til tingene og synes, at vi skal tilbage til det mindset, der handler om, at ville ændre verden gennem kunsten. Jeg tror, at vi lidt har tabt tråden og skal tilbage til en tro på, at vi kan gøre noget anderledes i stedet for alle de »æstetiske«, udtryk, der findes i øjeblikket.

Han fortsætter om det hans egne kunstværker ofte er et lille oprør imod:

- Det har aldrig været billigere at hænge noget op på væggen, som du kan associere dig med. Men det visuelle overload skaber automatisk et modsvar i billedkunsten. For mig at se hænger alt kultur sammen med det at være menneske, og det, jeg prøver at forklare, er det eksistensielle og det sanselige. Jeg bygger meget på den menneskelige nysgerrighed, og det er også derfor, at man helt konkret skal gå rundt om nogle af mine værker for at se det fra flere vinkler og forstå hele farvespektret, som værket indeholder. Det afstedkommer nogle abstraktioner, der sætter en oplevelse i gang hos beskueren.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er indtrykket, der står tilbage, som er det vigtige. Ikke om værket ved første øjekast giver mening, forklarer kunstneren. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Det store spørgsmål Han er foreløbig kun i en fase, hvor det handler om at komme ordentlig på plads i de nye omgivelser, før der kan blive arbejdet på nye værker.

Det kan være, at det bliver kunstværker i stil med det værk, der i sin tid fik ham indenfor på det hollandske kunstakademi.

Her blev han blandt andet stillet en opgave, der bare hed »Indpakning« og løste den på sin helt egen måde.

- Det var lige under flygtningekrisen, hvor man så de her bjerge af redningsveste på strandene i Grækenland. Tanken var, at når de lå i den her store bunke, så blev de nærmest en organisme i sig selv, siger han og fortæller, hvordan han tog en almindelig nylonstrømpe og viklede en redningsvest ind, så den kom til at ligne et stykke drivgods.

Ligesom de bjerge af proteser, man for mange år siden så billeder af fra tyske koncentrationslejre, så er det ikke selve synet af efterladenskaberne, men tanken om, hvordan de er endt der, der rammer følelserne og ubevidst sætter tanker i gang.

Det er netop det resultat, Johannes Holt Iversen gerne vil fremprovokere med sine underbevidste kunstværker:

- De gamle abstrakte malere tog også fat i menneskets underbevidsthed og i den gamle diskussion om kunstneren som provokatør eller fantast vil jeg altså gerne være den, der stiller spørgsmål og prøver at give det eksistentielle mening: Hvorfor er jeg her?

Det er meningen, at han vil bruge det næste års tid på at etablere sig i Herfølge, hvorefter han håber at kunne byde indenfor til en kunstnerisk oplevelse i foråret 2022.

Johannes Holt Iversen blev fornyligt indkøbt af Statens Kunstfond, da han afholdte sin første soloudstilling på dansk grund efter hans Paris-udstillinger i 2019 og 2018. Soloudstillingen foregik gennem det nystartede Annika Nuttall Gallery i Aarhus. Næste soloudstilling i Danmark er planlagt i sæsonen 2021/2022 i henhold til genåbningen af Danmark over sommeren.