Idealisme: Natascha tager spejdermottoet med sig til FN

Det er fedt at være med, hvor beslutningerne omkring vores fremtid tages, mener 24-årige Natascha Skjaldgaard, der er ungdomsdelegat i FN.

Hun går til møder med politikerne i FN og flyver verden rundt for at tale med mange parter, men hendes arbejde kan faktisk opsummeres med et motto fra spejderhuset i Borup, hvor hun fik smag for fællesskabet: »Sammen rykker vi verden - med vilje«.

Natascha Skjaldgaard har været engageret i KFUM-spejderne siden barnsben og er nu en del af hovedbestyrelsen. Selvom uniformen ikke bliver luftet så tit mere, så er det stadig spejderbevægelsen, der præger hendes hverdag. Hun er nemlig samtidig blandt de seks unge som Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har udpeget til FN-delegater. Her er hendes opgave at komme med ungdommelige indspark og kvalificere debatten, når politikerne for eksempel mødes i FN - eller i Istanbul, hvor hun netop er kommet hjem fra.

Her var den specifikke opgave at mødes med repræsentanter fra den arabiske spejderregion og tale sammen om, hvordan man kan udbrede spejderbevægelsen og få endnu flere med.

- Her mødtes to forskellige kulturer i et fælles fokus på, hvordan vi skaber en forskel i samfundet, og hvordan vi bedst udvikler spejdere som aktive samfundsborgere, og hvordan vi kan påvirke samfundet i et positiv retning, fortæller hun.

Hun repræsenterer Danmarks og danske unges interesser, når FN skal diskutere, hvordan verdensmålene bliver gjort til virkelighed i 2030.

Hendes særlige fokus er at arbejde med, hvordan unge kan være med til at opfylde verdensmålene, der tæller 17 punkter, hvor det for eksempel gælder afskaffelse af fattigdom, bæredygtig energi og et ansvarlig forbrug/produktion.

Det er noget som Natascha Skjaldgaard har været optaget af siden sine første år i spejderbevægelsen.

- Jeg blev tidligt ret bevidst om, hvordan vi er nødt til at arbejde sammen, for ellers når vi ikke frem til målet - og vi når altså længere, når vi arbejder sammen, pointerer hun.

Spejderen fra Borup har været en del af KFUM-spejderne, siden hun var ni år og er efterhånden blevet juniorleder ved siden af studiet, hvor hun studerer jura med fokus på menneskerettigheder og folkeret.

- Så på den måde hænger det hele sammen, siger hun med et grin og fortsætter med alvorlig mine: - Jeg ser jura som fundamentet for det samfund vi lever i, at der er en retsstat med love og regler, der korrigerer adfærden, så vi lever i fred sammen.

Spejder-eden

Hun fortæller videre, at for hende giver det rigtig god mening, at netop spejderne er med til at arbejde for, hvordan man kan blive bedre til at samarbejde og passe på vores fælles jordklode.

- Hele fundamentet for spejderbevægelsen er jo at udvikle børn og unge til at tage ansvar for sig selv, for andre og for den verden, vi lever i. Det gøres på en måde, hvor man selv får lov til at lære tingene og derefter mulighed for at lære fra sig. I en ramme, hvor de unge har mulighed for at prøve kræfter med praktiske ting og samtidig lærer, hvordan man er en god ven og tager lederskab, forklarer hun og fortæller, at det ikke mindst er fællesskabet med spejdere over hele verden, der er medvirkende til, at hun stadig er spejder:

- Jeg har fået venskaber på tværs af verden, bare fordi jeg er spejder. Når man ser en anden med spejdertørklædet, så ved man, at vi har de samme værdier og det er med til, at der hurtigt bliver brudt nogle grænser ned, når man møder andre mennesker.

Et fælles arbejde

Og der er brug for fællesskabet, hvis vi skal overkomme fremtidens udfordringer, understreger Natascha Skjaldgaard i forbindelse med hendes rolle som ungedelegat i FN:

- Vi arbejder ud fra den tankegang, at vi er nødt til at tage ansvar for den verden vi lever i, når det kommer til for eksempel klimaet, overbefolkning, forbrug, plastik i verdenshavene og udnyttelse af ressourcerne. Det står nærmest skrevet sort på hvidt, at vi bliver nødt til at være mere bæredygtige, hvis vi vil gøre os håb om at efterlade en sund verden til den næste generation. Det håber jeg at kunne være med til gennem politiske diskussioner og specifikke programmer.

Jeg synes, at det er sindsygt spændende at sidde med i FN, hvor mange ting bliver forhandlet på plads og hvor beslutningerne bliver taget. Jeg vil gerne gøre en forskel og her har spejderlivet givet mig værktøjer til at samarbejde med folk uanset baggrund - ud fra en solidaritets-tanke om, at vi kommer længst når vi samarbejder.

Natascha Skjaldgaard griner lidt ved tanken om, at det kan lyde naivt, når man på den måde ytrer forhåbninger om at ændre verden: - Vi bliver nødt til at arbejde sammen på tværs af landegrænser for at opnå resultater, og jeg er ikke gammel nok til at smide den tanke fra mig, at det kan lykkes. Jeg vil have lov til at lyde naiv og idealistisk.