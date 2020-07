I kamp mod tid og kølhaling

Under evalueringen med Isak står det hurtigt klart, at vi ikke fulgte et af de vigtigste råd for at komme helt igennem et gåderum; at bruge alle sanserne. Vi skal naturligvis ikke røbe for meget her, men får man lyst til selv at prøve gåderummet, er det en god idé at tænke på tværs af genstande, nedskrevne ord og tingenes indbyrdes sammenhæng. Og så bør man nok også være tre-fire stykker til at tænke kreativt. Det er altså nogle udspekulerede gåder, højskoleeleverne har fundet på.