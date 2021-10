Se billedserie Digterruten i Sorø er ikke blot en god fortælling om B. S. Ingemann, man får også Sorøs smukke natur på nethinden. Foto: Merete Jensen

I Ingemanns fodspor

Oplev - 15. oktober 2021 kl. 07:03 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Indrømmet. Mit kendskab til B. S. Ingemann begrænser sig til nogle af min barndoms elskede salmer og sange, heriblandt »I østen stiger solen op«, »Glade jul, dejlige jul« og min ultimative favorit »Dejlig er jorden«, selvom jeg ved, at hans forfatterskab strækker sig alenlangt - faktisk ud over 41 bind.

Jeg ved naturligvis også godt, at B. S. Ingemann hører til én af Danmarks nationaldigtere, der ligesom N. F. S. Grundtvig kæmpede for at skærpe danskernes nationalitetsfølelse og læselyst i unik fortælleevne og digtekunast. Måske netop derfor kunne deres venskab nogle gange slå gnister.

Som en del af Danske Digterruter - i samarbejde med Sorø Kunstmuseum og B. S. Ingemann-Selskabet - kan man komme på poetisk travetur med Ingemann ved Sorø Sø. Det eneste, det kræver, er en mobiltelefon og et headset, og da jeg med spændt forventning starter min litterære gåtur ved Klosterporten i Sorø for enden af Storgade, har jeg ingen idé om, hvad jeg skal forvente mig af den godt 3,5 kilometer lange gåtur. Men jeg skulle ende med at blive glædeligt overrasket.

Seks lydfortællinger Ingemann vækkes til live gennem seks fiktive lydfortællinger á cirka fem minutters varighed. Fortællingerne leder én fra Klosterporten og frem til højen ved bådhuset i Sorø Akademis have, til Ingemanns Ø, via Veddebanen til Navnebøgen på Flomstien, til bænken ved Flomstien og til Ingemanns grav øst for Sorø Klosterkirke. I slutningen af hver fortælling får man en beskrivelse af ruten mod den næste lyttepost.

Poetisk, stemningsfuldt, smukt Ved rutens start bliver man mindet om historiske personer som Saxo, Holger Danske og dronning Margrethe 1. De blev alle bragt til live ved Ingemanns fantasifulde pen. Her møder man Ingemann og Grundtvig, der begge ønsker at vække folkeånd og kristendom. Måske netop derfor aner man en lille smule rivalisering mellem de to.

B. S. Ingemann Bernhard Severin Ingemann blev født 28. maj 1789 på Falster som præstesøn og den yngste af otte børn. Allerede som 10-årig mistede han sin far, og 10 år senere sin mor. I årene, der fulgte, døde også hans søskende.

Bernhard Severin Ingemann læste jura ved universitetet i København, men han tog dog aldrig sin embedseksamen. I 1811 debuterede han med »Digte« og var - resten af sit liv - særdeles produktiv. Hans »Samlede Skrifter« fylder i alt 41 bind.

I 1822 blev han lektor i dansk ved Sorø Akademi.

Han blev gift med Lucie Mandix i 1822 og døde 24. februar 1862.

Vil du selv nyde turen »I Ingemanns fodspor« i Sorøs smukke natur, så gå ind på hjemmesiden www.danskedigterruter.dk Sensommersolen varmer i ansigtet og fuglene pipper lystigt, da jeg bevæger mig ned mod næste post, som er »højen ved bådhuset«. Her bliver man introduceret til to meget markante kvinder på Ingemanns tid, Kamma Rahbek og Friederike Brun, der på charmerende vis gør opmærksom på Ingemanns kleine statur og hans heftige temperament.

De små afsnit krydres med lydeffekter, der stemmer fint overens med synet af de »padlende« ænder, der nyder en fredfyldt stund på Sorø Sø. Udsigten mod Parnas på den modsatte bred fejler heller ikke noget, for skoven er ved at iklæde sig smukke efterårsfarver. Her falder sjælen til ro, og poesien får lov til at lege med fantasien.

Ved Ingemanns Ø »møder« man H. C. Andersen, der ofte besøgte ægteparret Lucie og B. S. Ingemann. Faktisk havde han sit eget værelse i huset, som man også kan skimte fra denne tredje lyttepost. I dette afsnit hører man også om Ingemanns kærlighed til hustruen Lucie og deres fælles sorg over ikke at være beriget med børn i deres ægteskab.

Stifinder-problemer Gåturen mod næste lyttepost, Navnebøgen, skulle dog vise sig at give mig lidt problemer. Selvom jeg skulle gå ad sti nummer to til højre, så formåede ruten at udfordre mig, for man skal ikke tælle den lille smutvejssti med, der kan anes i starten af Filosofgangen. Hvis man drejer ned ad stien som tydeligvis har været en gammel jernbane, og så fortsætter over naturstykket »Flommen« cirka 700 meter, så er man på rette vej. Selvom det kan virke omsonst at lede efter et gammelt bøgetræ i Sorøs skovrige natur, så er man slet ikke i tvivl, når man ser den 300-årige »Navnebøg«. Det gamle træ ville kunne fortælle mange røverhistorier, hvis det kunne tale. På denne lyttepost får man et indblik i samtalerne mellem Ingemann og hans gode veninde Christiane Rosenørn. De berører emner som åndelighed og »dét at få livstråden til at klinge«. Et perfekt sted til refleksion - også over eget liv.

På vejen tilbage mod byen gøres holdt ved bænken på Flomstien. Her får man indblik i det enestående samarbejde mellem komponisten C. E. F. Weise og Ingemann.

Slutteligt lander man på kirkegården øst for Sorø Klosterkirke, hvor både Lucie og B. S. Ingemann er stedt til hvile, tæt på det hus, de boede i gennem 40 år. På denne sidste lyttepost hører man om Ingemanns sidste digt, hans afklarede syn på døden, om sagn og kærlighed. En perfekt afrunding på en smuk og stemningsfuld tur, hvor lyden af Sorø Akademis Pigekors fortolkninger af B. S. Ingemanns salmer og sange stadig klinger smukt, da turen er forbi.