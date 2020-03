Se billedserie Hos Hunters Game i Albertslund kan du skyde til måls efter alverdens dyr med både riffel, pistol og bue. - Husk at læne dig fremad, siger centerleder og riffelinstruktør Alexandra Overgaard-Høifeldt flere gange. Der er i det hele taget meget at huske på, når man skal skyde med riffel. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: I Albertslund kan du jage året rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Albertslund kan du jage året rundt

Oplev - 13. marts 2020 kl. 08:05 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skinnet bedrager ind i mellem. Også denne dag, hvor jeg går ind ad døren på den store, noget anonyme bygning i Albertslund. Men på den anden side af den grå facade, der tidligere husede et byggemarked, dukker en uventet verden op. I forlokalet - eller loungen - står der træborde og -bænke, lige ved indgangen står en udstoppet løve og på mange andre af rummets overflader er der sat andre udstoppede dyr op. Her er en lang disk, hvorfra personalet på den anden side byder velkommen til gæsterne, når de træder ind i Hunters Game. Her er også bordfodbold og dart.

Som navnet antyder, drejer det sig her om at simulere jagt. Centerleder og riffel- instruktør Alexandra Overgaard-Høifeldt tager imod med et smil og fortæller lidt om stedet, inden vi går ind i selve skydehallen, hvor jeg får lov til at prøve kræfter med simulatoren.

- Mange tror, at man skal have nogle særlige forudsætninger og kendskab til det; at man skal have jagttegn og så videre. Men det skal man altså ikke. Vi er uddannede instruktører alle sammen og tilpasser altid arrangementerne efter, hvem der kommer, siger Alexandra Overgaard-Høifeldt, der har været en del af Hunters Game, siden centret blev grundlagt for fem år siden, og centerleder på fuldtid de seneste tre og et halvt år.

- Folk kan komme her og få en uforglemmelig oplevelse. De fleste mennesker har aldrig prøvet at skyde før - eller har måske sidst gjort det som værnepligtige. Her får vi rykket folk lidt ud af deres »comfort zone«, siger hun.

Avanceret anlæg Inde i selve skydehallen står man bag ved en disk, hvorfra man skyder. På den modsatte endevæg er et ni meter bredt biograflærred. Her kan man så vælge, hvilken film med hvilket dyr, der skal afspilles. En sensor registrerer skuddet og pauser med det samme filmen i et par sekunder. En anden sensor registrerer varmen fra kuglen, der går igennem papiret og markerer på pausebilledet på lærredet, hvor man har ramt.

Hunters Game Hunters Game, Roholmsvej 4, 2620 Albertslund.

www.huntersgame.dk

Alderskravet for pistol- og riffelskydning er minimum 18 år (dog 16 år for riffelskydning for personer med jagttegn).

Hunters Game tilbyder også skydning med compoundbuer.

Stedet råder også over flere mødelokaler af forskellige størrelser, og tilbyder også at arrangere for eksempel teambuilding-kurser, western-arrangementer eller julefrokoster.

Hunters Game var med i reality-programmerne »For Lækker til Love« og »Basat af Bad Boys« i februar 2019. - Da det kom ud, blev vi bare bestormet af piger, som skulle prøve det sammen med deres kæreste. Så der oprettede vi hurtigt »kæresteskydning« - altså ikke som, at man må skyde kæresten... griner Alexandra Overgaard-Høifeldt. Jeg har ikke selv den store erfaring med at skyde. Jeg prøvede for en hel del år tilbage ganske kort, hvordan skeetskydning fungerer, og i min barndom fik vi hjemme hos en af mine klassekammerater lov til at skyde efter dåser med hans fars haglgevær - under opsyn selvfølgelig. Det er altså med en vis hjertebanken, at jeg løfter den forholdsvis tunge riffel, lader den, afsikrer den og lægger an til det første skud. Alt sammen efter grundig og kyndig instruktion fra Alexandras side.

Jeg prøver at huske på det hele på én gang; fodstilling, at holde venstre hånd rigtigt på kolben, at få riflen til at ligge rigtigt mod min højre skulder, at få hovedet ned til sigtet, at læne mig fremover og at holde vejrtrækningen i ro. Det er svært, men jeg får alligevel holdt den røde prik, der udgør sigtet, så meget i ro, at den ikke farer alt for meget uden for målskiverne, der projiceres op på bagvæggen. Jeg trykker på aftrækkeren, og riflen giver et ordentligt ryk bagud, mens jeg virkelig forstår nødvendigheden af de høreværn, vi har på. Jeg er ikke langt fra skiven, men det er mere kraften i skuddet, end det er min præcision, jeg er benovet over.

Alexandra skifter film flere gange undervejs, og jeg får også lov til at skyde efter blandt andet næsehorn, muldvarpe, tennisbolde og dåser. Man bliver virkelig grebet af det og var det ikke, fordi mine arme til sidst begynder at blive tunge af at holde riflen, kunne jeg blive ved i timevis.

- Det, der er rigtig fedt ved at være her, er den glæde, man bibringer. Både for folk, der ikke har prøvet det før, men også for folk, der er vant til at skyde, smiler Alexandra Overgaard-Høifeldt.



I skydesimulatoren kan man vælge mellem mere end 500 forskellige film. Her prøver OPLEV Sjællands journalist kræfter med et næsehorn. Foto: Mie Neel



God træning for jægerne En stor del af indtægterne hos Hunters Game kommer fra virksomhedsarrangementer, polterabender og folk, der er drevet af almindelig nysgerrighed. Et andet segment er jægerne, som bruger faciliteterne til at øve sig og forbedre deres skydning.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe jægere med at udvikle sig. Jeg er selv jæger - og jeg er heller ikke vild med at anskyde dyr, men vi kan prøve at minimere det så meget som muligt, siger centerlederen, hvis skydemæssige baggrund kommer fra en skydebane, der ligger i Hillerød.

- I Hillerød skyder folk fem-otte skud ad gangen - og det bruger de måske fem minutter på. Så skal de gå 100 meter ned til skiverne for at se, hvordan de har ramt, plastre hullerne til og gå hele vejen tilbage. De når måske at skyde tre omgange på en time. Her skyder en jæger måske 60-80 skud på en time. Det betyder noget. Jeg kan se, at fortroligheden med våbenet skifter. De går væk fra at have fokus på fodstilling, ladning, bundstykke og så videre. Lige pludselig er hele deres fokus på dyret og jagtsituationen - og våbenet er bare blevet en forlængelse af kroppen. Den automatik - at få dét lagt ind i kroppen - er guld værd. Det kommer virkelig én til gode, når man er ude på jagt, forsikrer Alexandra Overgaard-Høifeldt.

Hunters Game tilbyder også skydning med pistol og compound-buer. Sidstnævnte fik jeg også prøvet. Bueskydning er særdeles underholdende - og absolut ikke mindre krævende set i forhold til teknik og krav på koncentration. Man får selvfølgelig ikke samme »smæk for skillingen« som ved riffelskydning. Til gengæld er der et større fysisk element, i og med det er ens egen kraft, der sender pilen af sted, og samtidig mærker man lige svirpet fra buestrengen og en snert af luft mod sin kind, når man skyder.

Hunters Game laver mange forskellige arrangementer, og der er også mulighed for at komme ind og prøve alle tre discipliner - og måske se, hvem i venneflokken, der er den bedste skytte på tværs af alle tre våben.

- Folk plejer at hygge sig, og for det meste er de stort set også alle på samme niveau. Tager man med sin arbejdsplads til en fodboldturnering, er der altid nogle, der har prøvet det før og har gået til det. Her er alle nogenlunde lige - i hvert fald på tværs af de forskellige discipliner, fortæller Alexandra Overgaard-Høifeldt.