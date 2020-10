Se billedserie Halloween i Tivoli finder sted fra 9. oktober til 1. november og følger alle COVID-19 restriktioner og anbefalinger, så gæsterne er sikret en tryg oplevelse. Foto: Lasse Salling

Hyggelig uhygge: Tivoli er klar til Halloween

På få år har Halloween i Tivoli udviklet sig til at blive en af de største efterårsbegivenheder i hovedstadsområdet, og i år er den gamle forlystelseshave klar til at gøre det igen: Bevæbnet med coronarestriktioner og højt humør bringer Tivoli både gys og hygge til byen.

- Halloween er jo normalt at opleve gys og mørke i ellers fredelige dage. COVID-19 har været og er stadig for mange noget virkeligt uhyggeligt, der mere eller mindre er til stede i dagligdagen. Det betyder, at Halloween får en helt ny rolle: Halloween bliver den hyggelige uhygge, noget der kan opleves for sjov, og det kan ske på fin vis i gode gamle Tivoli, hvor efterårets græskar kan nydes. Og måske lige netop den dør på klem til oplevelser, som oplevelsesbranchen har brug for i denne skelsættende periode uden internationale turister, siger ekspert i turisme og lektor på CBS, Lise Lyck.

Oplev den nye Kirkegaard Der er rullet over 20.000 græskar på plads, og nye scenografier ser dagens lys, blandt andet et nyt udendørsområde ved de Hængende Haver, der har fået navnet Kirkegaarden. Her kan gæsterne på deres vej møde »fortabte sjæle« i form af skuespillere, der sammen med dekorationer, lys- og lydkulisser skal få dem til at gyse. Tivoli forventer, at det trækker stikket hjem hos gæster med hang til gys sammen med Det Hjemsøgte, Tivolis scaryhouse.

Årets program tæller også DM i kæmpegræskar, udskæring af Danmarks største græskar, børneforestillinger samt Monsters Night Out optog mm.

- Vi har øvet os hele sommeren på at give gæsterne en Tivoli-oplevelse, som de kender den, samtidig med at vi har udviklet og forfinet et meget højt sikkerhedsniveau for gæsterne og de ansatte. En af nyskabelserne bliver det nye uhyggelige område, Kirkegaarden, med udklædte skuespillere. Det har vi placeret i området ved De Hængende Haver langs Tivolisøen for bedre at kunne sprede gæsterne ud i hele forlystelseshaven, siger Susanne Mørch Koch, ny adm. direktør i Tivoli.

Husk Tivoli App Alle forlystelserne er åbne under Halloween, men man skal huske at downloade Tivoli App, så man kan stille sig i digital kø til de forlystelser, man gerne vil prøve.

Og selvom coronavirus i den grad har sat sit præg på landet - eller måske netop derfor - så er den iscenesatte uhygge kærkommen for mange.

Halloween i Tivoli har åbent fra fredag den 9. oktober til den 1. november.

Undervejs kan man opleve forskellige events som DM i Kæmpegræskar, Rasmus Klump for de yngste, Monsters Night Out optog og selvfølgelig de mange boder med alskens lækkerier.