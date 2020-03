Der er både fordele og ulemper ved at udleje sit sommerhus gennem Airbnb. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor det (måske) er en god idé at blive Airbnb-vært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor det (måske) er en god idé at blive Airbnb-vært

Oplev - 04. marts 2020 kl. 09:45 Af Ann Hartl, lektor og turismeforsker på Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2019 vedtog Folketinget, at Airbnb sidestilles med andre feriehusudbydere, hvor et fritidshus udlejes skattefrit for op til 41.800 kr.

Er du en af de mange fritidshusejere i regionen, har du måske overvejet at bruge Airbnb til at tjene lidt, når du ikke selv bruger huset? Hvad er fordele og ulemperne ved at benytte Airbnbs deleøkonomiske platform frem for et bureau?

Selv er jeg lidt af en nørd på dette område: Jeg har haft med udlejning af sommerhuse at gøre siden 1984, jeg forsker i turisme, og så har jeg udlejet mit eget sommerhus siden 2006, først gennem to forskellige bureauer og siden 2016 vha. Airbnb.

Fordele:

Du har kontrollen og bestemmer fuldstændig selv, hvor meget du lejer ud.

Du sætter prisen. Air­bnb tager en meget lille del fra dig og lægger et mindre gebyr oveni, når gæsten betaler.

Airbnb er en verdensomspændende platform med 150 millioner brugere og et veletableret brand.

Ulemper:

Airbnb kender i begrænset omfang det danske marked, og deres prisforslag er tæt på ubrugelige.

Mange tiltag, som Airbnb gør, er irrelevante for danske sommerhusejere.

Opstår der uenighed med gæsten, skal man selv håndtere tvisten - Airbnbs hjælp er i stor grad bundet op til standardsvar, som findes online.

Airbnb har fået kritik, særligt ifm. overturisme især i byområder.

Startet af studerende Ganske kort: Airbnb blev startet i 2008 af tre studerende i USA for at tjene ekstra penge. Under en konference lejede de deres stue ud til konferencegæster, som overnattede på luftmadrasser (airbeds på engelsk). De byggede en online platform som deleøkonomisk tjeneste for at nå deres målgruppe.

Deleøkonomi betyder bare, at vi skaber økonomi ved at dele noget, vi ejer, men ikke benytter hele tiden.

Airbnb er altså en online platform, som stiller sin service til rådighed for brugerne for at finde hinanden.

De fleste brugere er gæster, men mange værter er også gæst.

Platformen rækker ud til et enormt marked.

Mine egne erfaringer er overvejende positive. Især mødet med gæsterne giver mig glæde, og jeg føler mig værdsat på en helt anden måde, end da jeg lejede ud gennem bureau. Nu kommer mine gæster fra rigtigt mange forskellige lande, men der er også mange flere danske overnatninger. Jeg har formået næsten at fordoble min lejeindtægt, men kun lejet 50 % flere nætter ud. Min arbejdsindsats er dog også steget tilsvarende. Jeg styrer helt selv, hvornår jeg lejer ud, og hvornår jeg lukker for udlejningen.

Det fungerer, fordi mit sommerhus ligger tæt på min helårsbolig, og jeg kan gøre alting selv. Skal man have hjælp fra andre, vil jeg klart anbefale den traditionelle tilgang via bureau. Det giver måske mindre indtjening, men også meget mindre bøvl.

Man bør overveje nøje, om Airbnb er den rette udbyder, før man vælger udlejningsbureau til sit sommerhus.