Husk humoren i kunsten

25. oktober 2019

Der er mange dyr hjemme hos Mette Enøe. Ugler, tigre, ørne, guldsmede - og et utal af frøer.

- Jeg synes, det er vigtigt at huske humoren i kunsten. Der må gerne være noget at grine af, siger Mette Enøe.

Det er kun femten år siden, hun fik tid og mulighed for at kaste sig helhjertet over glaskunsten, der i hendes særlige fortolkning er blevet til glaspatch.

- Da jeg først var kommet i gang, gik det virkelig hurtigt. Jeg var med til at lave borgmesterkæden til den nye Faxe Kommune sammen med en lokal guldsmed allerede i 2006, og jeg har også lavet Rimfaxe og Skinfaxe, Faxe Kommunes nye byvåben. Det hænger i dag i byrådssalen her i Haslev, fortæller Mette Enøe.

Hun har alle dage været fascineret af glas. Har brugt ferier på at køre det svenske Glasriket tyndt for bare at snuse og kigge og blive inspireret.

Store størrelser - Du kan jo finde næsten alt i glas. Men rigtig meget af det er småt; lysestager og glas. Jeg ville gerne skabe noget stort. Og jeg kunne se, at der manglede glaskunst til at hænge på væggen, siger Mette Enøe.

Hun er selv helt vild med de store størrelser. Fire gange halvanden meter er hendes største værk.

- Men jeg kan sagtens arbejde med de små også. De store er bare mine personlige favoritter, tilføjer hun.

Eksperimenter For få måneder siden indviede hun sit 40 kvadratmeter store atelier i haven på Allégade i Haslev. Her er plads til store mosaikker i vinduerne, fade, vægkunst og sjove glas-insekter.

- Nogle gange har jeg jo også kunder, som har brug for en fødselsdagsgave. Ikke det store sofastykke, men noget andet - så det har jeg selvfølgelig også, konstaterer hun.

Det, hun allerbedst kan lide ved glas-arbejdet, er at lege. At eksperimentere med farver, former og strukturer.

- At jeg kan få en idé og så bare afprøve den. Det synes jeg, der kommer mange gode ting ud af.

- Mine multiplader, f.eks. - de er helt glatte på den ene side, så de er lette at tørre af. De er oplagte som praktiske og smukke afskærmninger ved komfuret. Den dobbeltfunktion er der trods alt ikke megen kunst, der har.

Altid i udvikling Over spisebordet inde i stuen hænger et stort billede af en blå guldsmed. Det var et af de allerførste store værker, Mette Enøe skabte.

- Du kan se, at jeg kun havde meget få farver at arbejde med; den grønne, den grå, den hvide, den blå - og så spejlet. Allerede dengang eksperimenterede jeg for at få det helt rigtige udtryk. Men jeg har godt nok lært meget siden da, tilføjer Mette Enøe med et smil.

Så vidt hun ved, så er hun den eneste, der bruger lige netop den specielle glaspatch-teknik til at skabe glaskunst. Netop derfor er hun også meget påpasselig med at fortælle om sine metoder.

- Jeg vil gerne have lov til at have dem for mig selv. Det er trods alt teknikker, jeg selv har skabt, tilføjer hun.