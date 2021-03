Se billedserie Odsherreds Museum og Odsherred Teater tager fat i dramaet og alvoren i missilsagen fra Lumsås 1982 i ny udstilling og teaterforestilling. Det klæbende, folkelige navn »Hovsa-missilet«, som Ekstra Bladet opfandt til en spiseseddel, skal væk fra historien, lyder det. Her ses museumsinspektør Thomas Lund Johansen med en lillebitte plastikfigur, som symboliserer orlogskaptajn Henning G. Olsen. Den lille mand, der stædigt kæmpede mod systemet i missilsagen - og til sidst blev renset. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Hovsa'et skal væk fra missilet efter ulykke i sommerhusområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hovsa'et skal væk fra missilet efter ulykke i sommerhusområde

Oplev - 06. marts 2021 kl. 07:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Museumsinspektør Thomas Lund Johansen, Odsherreds Museum i Nykøbing Sjælland, har oprullet et udstillingsscenarie - et storyboard - med primitive modeller for museets kommende udstilling »Missilet«. Som en øverstkommanderende ved et kort over krigens fronter står han og flytter rundt på brikkerne i den berømte missilsag fra Lumsås 1982; rundt i museets udstillingsrum.

En model af en fiskekutter symboliserer krigsskibet »Peder Skram«, hvorfra et Harpoon-missil ved en systemfejl blev affyret mandag den 6. september 1982 og smadrede et sommerhusområde ved Lumsås Sønderstrand. I Thomas Lund Johansens udstillingsplan er de ødelagte sommehuse repræsenteret af et oprejst pressefoto fra ulykkesstedet.

Missilet Odsherreds Museum på Annebjerggård i Nykøbing Sjælland forbereder udstillingen »Missilet« - om det fejlaffyrede missil fra fregatten »Peder Skram«, der ødelagde et sommerhusområde ved Lumsås den 6. september 1982 og i første omgang gjorde orlogskaptajn Henning G. Olsen til syndebuk.

Planlagt åbning af udstillingen »Missilet« den 24. juni.

Odsherred Teater planlægger åbningsforestilling for den nye teatersal i Nykøbing Sjælland om samme emne, og den skal også hedde »Missilet«

Premiere på teaterforestillingen »Missilet« den 31. marts 2022. Efter ulykken fik orlogskaptajn Henning G. Olsen skyld for fejlaffyringen, men blev senere renset efter tre Holbæk Amts Venstreblads-journalisters gravearbejde. En lillebitte plastikfigur i museumsinspektørens ene hånd symboliserer Henning G. Olsen. Den lille mand, der stædigt kæmpede mod systemet. Et kafkask system, hvor der var lige ved at ske noget virkelig grimt mod en mand, som tv-dramatiker Søs Hoffman for nyligt formulerede det ved lanceringen af hendes nye DR2-serie »Henning og dødsmissilet«.

- Det er en vigtig, lærerig, lokal historie om kold krig, demokrati, Cavling-vindende journalistik. Om en folkerøst, der rejser sig til støtte for den lille mand imod systemet. Datidens store shitstorm, siger Thomas Lund Johansen.

- Vi vil tage hovsa'et ud af missilsagen nu, siger museumsinspektøren om baggrunden for udstillingen »Missilet«.

Der er planlagt åbning den 24. juni.

Ikke bare folkekært - Det var Ekstra Bladet, der lancerede navnet »Hovsa-missilet« på en spiseseddel. Det skal vi have vristet ud af historien. Det var ikke bare en folkekær, glamourøs hændelse. Der var ikke noget komisk. Vi vil formidle alvoren om den dag, hvor den kolde krig kom til Lumsås. Da flådens kraftigste våben blev affyret ved en teknisk fejl, siger museumsinspektøren.

Udover DR2-serien og den kommende udstilling på Odsherreds Museum er der en teaterforestilling på vej på Odsherred Teater med premiere 31. marts 2022. De første læseprøver for skuespillerne ligger her i foråret. Også teaterforestillingen bærer titlen »Missilet«. Uden hovsa. I forarbejdet vil museum og teater koordinere og trække på hinandens kræfter. Der er enighed om at tage komikken ud af missilsagen og bringe dramaet ind.

Dramatiker Mei Oulund har skrevet manuskript til forestillingen på baggrund af et research-arbejde, hvor også Thomas Lund Johansen har været behjælpelig. Teatret bistår museet med teknisk udstyr og i at iscenesætte udstillingen. Og sammen vil museum og teater indspille videoer, holde talkshows med vidner og udarbejde et fælles missil-logo.

- Vi har en supergod dialog og en lang tradition for at hjælpe hinanden, siger teaterleder Simon Vagn Jensen med henvisning til tidligere samarbejder som »Solens Land«-udstillingen, teaterforestillingen »Landet« og dialogforestillingerne »Samtale med fortiden«.

Jetmotor med trærester Museumsinspektør Thomas Lund Johansen har på Vestsjællands Museums fællesmagasin i Ugerløse gravet elementerne frem i missilsagen til den kommende udstilling: Indsamlede stumper af missilet, blandt andet jetmotoren med rester af det fyrretræ, som missilet ramte, da det detonerede, avisartikler fra Holbæk Amts Venstreblad, fotos, beretninger, støttebreve til Henning G. Olsen og meget mere.

I udstillingen »Missilet« indgår en rekonstruktion af den Cavlingpris-vindende journalist Gunner Nielsens skrivebord på Holbæk Amts Venstreblad anno 1982, med elektrisk skrivemaskine, arkitektlampe, notatblok, bakelit-telefon, plastik-kaffekopper, skriveredskaber. Hans Cavlingpris fra 1985 udstilles også.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er 35 år siden, Hovsa-missilet blev affyret mod et sommerhus-område i Lumsås. Odsherreds Kulturhistoriske Museum har fisket missil-resterne frem fra gemmerne til en udstilling. Foto: Mie Neel

Lyden af vand i et toilet I et andet rum kan man høre den støttesang, som Asnæs Cowboys indsang for Henning G. Olsen. Et tredje sted er der næsten stille. Som lige efter missilnedslaget og fuglene holdt op med at synge. Der var forkert stille, som et øjenvidne beskriver det. Kun en piblende lyd af vand i et toilet i et rekonstrueret, smadret sommerhus høres. En lyd, som en af de første redningsfolk på stedet erindrer.

- Vi vil fortælle, hvor voldsom en begivenhed, det rent faktisk var og om konsekvenserne. Om Danmark som frontstat i den kolde krig. Om hvordan en mand fik skylden, men stædigt kæmpede imod, støttet af journalister fra Holbæk Amts Venstreblad, siger museumsinspektør Thomas Lund Johansen.

Udstillingen på Odsherreds Museum kører fra 24. juni og frem til premieren på teaterstykket og i hele spilleperioden, så der er synergieffekt. Et fælles logo skal forbinde begivenhederne.

- Vi får fremstillet et missil-logo i typisk 1980'er-look i farver og grafik. Bandet ZZ Tops lynlogo møder grafikfarver fra Amiga 500-computeren, siger Thomas Lund Johansen med et smil.

Stjernemakkerpar - »Missilet« bliver en stor satsning for Odsherred Teater og skal være åbningsforestilling i vores nye teatersal i Nykøbing Sjælland, hvor vi skal hyre ekstra skuespillere ind og har hentet store navne til som instruktør og scenograf, siger teaterleder Simon Vagn Jensen.

Udover teatrets faste skuespiller-duo, Henrik Ipsen og Mei Oulund medvirker Allan Helge Jensen, Sofie Alhøj og Henrik Jandorf.

Det bliver stjernemakkerparret, instruktør Frede Gulbrandsen og scenograf Eilev Skinnarmo, duoen bag blandt andet forestillingen »Røde Orm« for Det Kgl. Teater i Ulvedalene i Dyrehaven, der skal iscenesætte »Missilet« på Odsherreds Teater.