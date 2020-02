Se billedserie Entreprenør og forpagter Jens Würtz glæder sig til, at Hotel Lillevang nu også får sin egen café/restaurant, som åbner den 6. marts. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Hotel Lillevang åbner egen café Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotel Lillevang åbner egen café

Oplev - 02. februar 2020 kl. 07:40 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nyrestaurerede Hotel Lillevang i Slagelse forbereder sig i øjeblikket på at åbne sin helt egen café og restaurant med navnet Café Thorkild. Det vil ske i starten af marts måned.

- Til næste år kan bygningen her fejre 100-års fødselsdag, derfor var det oplagt at navngive cafeen efter husets »far«, som var Thorkild Thorgils, der i sin tid var direktør for det slagelseanske jernstøberi »Alliancen«, fortæller Jens Würtz, der sammen med sin kone Birgit - og hotelhunden Maximus - driver Hotel Lillevang.

På få år er det gamle vandrerhjem i Slagelse nærmest forvandlet til ukendelighed - både inde og ude har stedet fået en kæmpe overhaling, der på en og samme tid har gjort stedet til et moderne familiehotel, men alligevel har formået at bevare stedets lange historie og atmosfære.

For et lille års tid siden indledte hotellet et samarbejde med en lokal restaurant i Slagelse, som skulle stå for maden, men nu har ægteparret Würtz besluttet, at de selv vil have deres egen café og restaurant på stedet.

- Café Thorkild ligger få meter fra hotellet og vil have plads til omkring 80 gæster, når den bliver færdig i starten af marts måned, siger Jens Würtz.

Sjællands bedste wienerschnitzel? Han har netop ansat en ny køkken- og restaurantchef - og trekløveret er nu i fuld gang med at planlægge, hvordan de fremover skal gøre det nye spisested i Slagelse attraktivt for både lokale som udefrakommende gæster.

- For det første skal maden være lækker. Dernæst skal prisene ligge i et leje, hvor alle kan være med, fastslår Jens Würtz.

Den nyansatte køkkenchef, Michael Ferdinandsen, supplerer:

- Jeg glæder mig til at vise gæsterne ting, de ikke har oplevet før, smiler han og tilføjer, at han gerne vil drive et bæredygtigt og økologisk køkken.

Grundstammen i menukortet vil dog stadig være god, gammeldags dansk mad.

- Men vi har allerede nu flere ideer om at lave noget specielt - for eksempel kunne vi godt tænke os at tilbyde Sjællands bedste wienerschnitzel - med »dreng«, siger Jens Würtz.

Kendere vil vide, at en »dreng« i den forbindelse er en citronskive med kapers, ansjoser og masser af friskhøvlet peberrod.

»Hul 19« Lige nu er Café Thorkild en mindre byggeplads, og ved siden af opføres en lille tilbygning - »Hul 19« - i forlængelse af restauranten.

Navnet refererer til den nye minigolfbane på stedet, som blev opført foran hotellet sidste år.

- Man kan spille minigolf hele året rundt, og så er der blandt andet mulighed for at købe friske forsyninger i Hul 19, når det bliver færdigt omkring 1. marts, fortæller Jens Würtz.

Café Thorkild vil have åbent syv dage om ugen fra klokken 11 til...?

- Til folk er færdige med at spise, lyder svaret.

Men allerførst skal bygningen gøres færdig, og der venter håndværkerne nogle travle uger, ligesom der skal indkøbes en masse forskellige ting:

- Det hjælper jo ikke, vi har mange selskaber, hvis vi ikke har tallerkner nok, konstaterer Jens Würtz, der også skal have flere personer ansat, før restaurant-premieren den 6. marts. Den første aften er for særligt inviterede - herefter er der åbent for alle.