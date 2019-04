Se billedserie Hos Malerklemmen i Dyndet har de tag på deres æbleskiver og laver dem stadig efter en hemmelig opskrift. Foto: Kenn Thomsen

Hos Malerklemmen serverer de gode historier

Oplev - 12. april 2019

Nogle steder er så maleriske, at de dårligt kan beskrives - malerklemmen i Dyndet ved Borup er ét af disse steder.

Traktørstedet emmer af historie og har rødder helt tilbage til stavnsbåndets tid, for hovedbygningen kan nemlig dateres til cirka 1750. Det gør også, at man netop skal passe på hovedet, når man træder indenfor i lokalerne, hvor man kan sætte sig i for eksempel Hønsehuset, Stalden eller Williams Salon. Man kan også tage plads i »Madam Blå«-hjørnet.

- Det gamle køkken, hvor der er blevet lavet massevis af æbleskiver, er også et af de populære steder. Det var dengang man kunne få tre æbleskiver for en krone, fortæller Eyvind Munch, der driver stedet sammen med sin kone, Marianne.

Mens han viser rundt i de gamle lokaler, fortæller han om stedets oprindelse og de mange historier, der knytter sig til Maler- klemmen:

- Herinde i muren bor for eksempel et gammelt spøgelse. Vi har haft spøgelsesjægere ude, og de fik lavet optagelser, hvor man kunne se gardinerne bevæge sig og høre nogle underlige lyde: »Muaahhh«, siger han og virker ikke som en mand, der lader sig gå på af den slags småtterier.

Der er travlhed i køkkenet, hvor »Fru Munch« er i gang med at gøre klar til blandt andet at lave de æbleskiver, der stadig er meget populære. De bliver selvfølgelig lavet efter den originale hemmelige opskrift, der blev overleveret, da parret købte stedet for 11 år siden. Den holder han på, men ellers vil Eyvind Munch gerne fortælle løs om lysten til at overtage stedet.

- Vi er selv kommet her gennem flere år og har altid syntes, at det var et rigtig flot gammelt sted, som var fuld af historie. Stråtaget, interiøret, de lave lokaler og hyggen her gør det til et helt særligt sted. Vi gør også selv meget for at holde det i den gamle stil. Vi fik det faktisk tilbudt tilbage i 80'erne, men da havde vi lige startet fiskeforretning op i Roskilde, siger han og fortsætter:

- Da det så kom til salg igen, sagde jeg til mor: »Så kører vi!«

Siden da har de lagt mange kræfter i med nænsom hånd at restaurere lokalerne og sætte deres eget præg på huset.

Det gælder ikke mindst i den populære »jægerstue«, hvor der er rift om pladserne, både ved bordet og på væggen.

Eyvind Munch er oprindeligt fisker, men har også gået på jagt, siden han var dreng, og efterhånden er vildtet blevet så stort, at det er værd at hænge op på væggen. Han kan fortælle historier om alle de dyr, han har nedlagt på sine ture til Afrika.

- Det her er et af de meget populære steder, siger han og fortæller, at Malerklemmen faktisk er verdenskendt.

- Der sker ofte, at jeg sidder et sted og snakker med folk, hvor de udbryder, at Malerklemmen kender de da godt. Vi er åbenbart kendt viden om, og her kommer også folk fra hele verden, siger han og fortæller, at mange er kommet forbi gennem et langt liv.

- Her kommer mange, der kan huske stedet fra 50 år tilbage, og vi holder jævnligt 90-års fødselsdage og sågar 100-års fødselsdag, siger han og fortsætter:

- Lige som os har de jo fundet ud af, at her er meget naturskønt og et liv uden lige i området.

Han tror også, at mange kommer på grund af rygtet om den gode mad, som de selv laver.

- Vi laver god gammeldags mad, en kokkeuddannelse er ikke nødvendig, når man laver den som vor mor gjorde derhjemme, konstaterer han og kalder Malerklemmen for en oase midt i skoven.

Det er tydeligt, at han selv synes parret har fundet lige den plet, hvor solen skinner.