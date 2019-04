Se billedserie Lørdag den 11. og søndag den 12. maj er der hornfiskefestival i havneparken i Kalundborg. Sidste år deltog 150 sportsfiskere i konkurrencen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Hornfisken kommer med foråret

Oplev - 26. april 2019

Såvel øvede sportsfiskere som nybegyndere mødes i Havneparken i Kalundborg den 11. og 12. maj, når der for tredje år i træk holdes Hornfiskefestival. Det er ikke kun solen og trækfuglene, som med forårets kommen har fundet vej tilbage til Danmark. Også i havet ud for de danske kyster er der masser af aktivitet. Hornfisken er blandt de fisk, som hvert år søger bort fra Danmark, når vintervejret bliver for koldt, men vender tilbage sammen med foråret og varmen.

- Hornfisken overvintrer vest for de britiske øer, men til foråret begynder den at trække øst på for at gyde i Østersøen. Hvis det går, som det plejer, så skulle det gerne myldre med hornfisk ud for de danske kyster i begyndelsen af maj, fortæller Henrik Larsen fra Fishing Zealand.

Det er især kystområder ud mod Storebælt, hvor det er godt at fiske hornfisk. Derfor har Fishing Zealand og Kalundborg Kommune de sidste tre år arrangeret Hornfiskefestival fra Kalundborg Havnepark i begyndelsen af maj. I år holdes festivalen den 11. og 12. maj.

- Hornfiskene ankommer normalt i meget stort antal, og de holder sig tæt på overfladen. Samtidig er det en meget lidt kræsen fisk, som man kan bruge mange forskellige slags madding og metoder til at fange, så det er en god fisk for såvel nybegyndere som øvede sportsfiskere at give sig i kast med, forklarer Henrik Larsen.

Arrangementet er blevet populært, og sidste år deltog 150 betalende sportsfiskere i konkurrencen. Dertil kom et større antal tilskuere og familiemedlemmer.

- Vi forsøger at lave det til et arrangement for hele familien. Frivillige fra de lokale sportsfiskerforeninger står klar med råd og vejledning til nybegyndere, og Fishing Zealand stiller fiskeudstyr til rådighed. Alle, der har lyst, kan komme ned og prøve at fiske ganske gratis. Det er kun, hvis man vil være med i konkurrencen, at man skal betale, fortæller Henrik Larsen.

Hornfiskefestivalen arrangeres i samarbejde mellem Fishing Zealand og Kalundborg Kommune. Det er dog frivillige fra kommunens tre sportsfiskerforeninger, Kalundborg Sportsfiskerforening, Gørlev Sportsfiskerforening og Høng Sportsfiskerforening, som står for de praktiske forhold omkring festivalen.

Fakta: Forskræp på årets hornfiskefestival den 11. og 12. maj i Kalundborg





Hornfisken er en saltvandsfisk, som findes overalt i de danske farvande.

Hornfisken er sølvfarvet og har næblignende forlængede kæber med spidse tænder. Dens ben er grønne.

Den måler normalt mellem 60 og 70 centimeter, men kan i sjældne tilfælde blive helt op til 1,2 meter.

Dens maksimale levealder er 18 år. Hornfisken gyder første gang i en alder af to år.

Hornfisken har hverken mindstemål eller fredningstid. Forskræp på årets hornfiskefestival den 11. og 12. maj i Kalundborg - Vi har været med, lige siden festivalen blev flyttet til Kalundborg Kommune. Det er en god mulighed for os til at vise flaget, siger Ole Ganderup, der er formand i Høng Sportsfiskerforening.

Foreningerne hjælper med planlægningen og alt det praktiske arbejde og stiller også med frivillige instruktører til at hjælpe og rådgive festivalens gæster.

- Vi håber selvfølgelig på at få et par nye medlemmer på krogen. Vi er omkring hundrede i vores forening, så vi skal ikke klage, men foreninger må hele tiden arbejde for det, hvis de vil have nye medlemmer, siger formanden.

Der vil også blive mulighed for at smage på hornfisken i Havneparken den 11. og 12. maj.

- Hornfisken er en glimrende spisefisk. En del lader sig dog skræmme af, at fisken har grønne ben. Det har dog ingen betydning for smagen, forsikrer Henrik Larsen.

Under hornfiskefestivalen er der præmier til dem, som fanger den tungeste hornfisk. Der dystes i fire klasser: de 0 til 11-årige, de 12 til 17-årige, voksne og i båd.

Hvis man er mellem 18 og 65 år skal man ifølge loven have sportsfisketegn for at fiske hornfisk. Ellers kan alle deltage.