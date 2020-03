Se billedserie Køge Museum arrangerer i foråret en række stemningsfulde Hængekøjekoncerter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hop i hængekøjen og hør musik med hjertet

Oplev - 01. marts 2020 kl. 07:49 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk skal helst ikke blive kede af det, når de går til koncert.

Men hvis musik og stemning er så smuk, at den trækker en lille tåre hos publikum, så må man sige, at missionen er lykkedes.

Det har de oplevet ved den første hængekøjekoncert på Køge Museum.

- Vores generalprøve gik bedre end forventet; folk var så opslugte af musikken, at de glemte at klappe - og bagefter fortalte flere, at de havde knebet en lille tåre undervejs, siger Kristoffer Rossner Jensen, der er event manager for museet.

Han fortæller om den første koncert, hvor det store loftrum på museet blev taget i brug, og der blandt andet var mulighed for at få plads i de 12 hængekøjer, der er en del af rummet. Det resterende publikum kunne sætte sig, hvor de havde lyst på bænkene i rummet lige under taget.

Forårets hængekøjekoncerter Fredag den 6. marts præsenteres den dansk-norske frontmand fra indie/folk-pop-bandet, Heimatt, Magnus Grilstad . Til koncerten kan du drømme dig væk til fjerne sandstrande, dybblå oceaner og mørkegrønne skovbunde, mens du til lyden af underfundig, smuk og poetisk musik glemmer tid, rum og sted.

præsenteres den dansk-norske frontmand fra indie/folk-pop-bandet, Heimatt, . Til koncerten kan du drømme dig væk til fjerne sandstrande, dybblå oceaner og mørkegrønne skovbunde, mens du til lyden af underfundig, smuk og poetisk musik glemmer tid, rum og sted. Fredag den 20. marts gæster den dybsindige musikpoet bag navnet ’Echo Me ’, Jesper Braae, Køge Museums idylliske og atmosfæriske hængekøjesal til en semiakustisk intimkoncert i museets historiske rammer. Echo Me er en erfaren entertainer med en stemme, som på samme tid er stærk og skrøbelig.

gæster den dybsindige musikpoet bag navnet ’, Jesper Braae, Køge Museums idylliske og atmosfæriske hængekøjesal til en semiakustisk intimkoncert i museets historiske rammer. Echo Me er en erfaren entertainer med en stemme, som på samme tid er stærk og skrøbelig. Lørdag den 25. april er den klassiske klarinet- og guitar-duo, In Crescendo Duo , på plakaten. Umiddelbart skulle man ikke tro, at klarinet og guitar, med deres forskellige lydkapaciteter, akkompagnerede hinanden særlig godt. Alligevel formår In Crescendo Duo rent faktisk at matche klarinettens bløde og runde lyd med guitarens vævre og farverige udtryk. In Crescendo Duo består af Florá Acosta (klarinet) og Daniel Acosta (guitar), der begge er konservatorieuddannede, og har gennem tiden - både sammen og hver for sig - optrådt til et utal af koncerter, festivaler med mere.

er den klassiske klarinet- og guitar-duo, , på plakaten. Umiddelbart skulle man ikke tro, at klarinet og guitar, med deres forskellige lydkapaciteter, akkompagnerede hinanden særlig godt. Alligevel formår In Crescendo Duo rent faktisk at matche klarinettens bløde og runde lyd med guitarens vævre og farverige udtryk. In Crescendo Duo består af Florá Acosta (klarinet) og Daniel Acosta (guitar), der begge er konservatorieuddannede, og har gennem tiden - både sammen og hver for sig - optrådt til et utal af koncerter, festivaler med mere. Lørdag den 9. maj gæster den musikalske hverdagspoet Caspian loftrummet. Udtrykket i Caspians musik er nøgternt, hjerteskærende ærligt og tilpas selvironisk med et strejf af melankoli og poetiske refleksioner. Gennem hverdagens linse forsøger Caspian at beskrive eksistensens store og små spørgsmål og udfordringer. - Det er faktisk en overraskende god akustik heroppe, og hele rummet lægger op til nærvær, intimitet og refleksion med musikken i centrum. Det giver i højere grad en auditiv oplevelse, når musikken præsenteres her, og samspillet med publikum kan minde lidt om en teateroplevelse, fortsætter han.

Et levende museum Kristoffer Jensen forklarer, at med hængekøjekoncerterne vil de gerne gøre museet til et sted, hvor man også søger hen, når det gælder andre kulturelle oplevelser.

- Som museum vil vi gerne over til at være et moderne kulturhus, og tilbuddet er rettet mod de unge, selvom alle selvfølgelig er velkomne, siger han og fortsætter:

- Hovedtanken er at få aktiveret det publikum, der måske ikke umiddelbart er interesseret i at komme på museet, men som gerne vil have en kulturoplevelse. Med de her koncerter vil vi også gerne gøre det til et mere levende hus, hvor man kan få en unik oplevelse.

Inderlig musik Den næste kunstner, der er klar til at give publikum på Køge Museum en helt særlig oplevelse, er musikeren Magnus Grillstad fra gruppen Heimatt, og det er ikke helt tilfældigt, hvilke kunstnere der bliver spurgt, om de har lyst til at være en del af programmet, fortæller event manageren:

- Det er som udgangspunkt akustiske koncerter og gerne koncerter, hvor der er plads til, at man virkelig kan gå ind i musikken. Vi vil gerne have nogle musikere på besøg, der dyrker inderligheden i musikken, men selve afsættet er selvfølgelig op til den enkelte musiker.

Når man besøger det højloftede rum, hvor den dæmpede belysning og det gamle træværk sætter præg på stemningen, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan musikken kan folde sig ud og svøbe sig omkring publikum.

- Der er noget næsten højtideligt over rummet her og noget, der lægger op til, at distancen mellem publikum og performer næsten forsvinder; musikken kommer helt tæt på. Det vil vi forhåbentlig også opleve ved de næste fire koncerter i foråret, håber Kristoffer Jensen.