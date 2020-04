Brug hjemmeskolen til at fortælle om Vikingeborgen Borgring, foreslår Absalon-lektoren.

Hold sommerferien 2020 i Danmark

Oplev - 15. april 2020 kl. 11:15 Af Ane Dolward, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af os keder os noget så bravt i disse dage.

Mellem hjemmearbejdet på hjemmekontoret ved siden af bijobbet som hjemmeunderviser i hjemmeskolen, så keder vi os tilsyneladende. Vi må ikke rigtigt gå nogen steder, og hvis vi gør, så skal afstanden mellem os være så stor, at det reelt set er svært at snakke uden at inkludere resten af de mennesker, der også er ude at nyde solen.

Udsigten til det stærkt skærpede turismeforbrug gør det ikke bedre. Cafeerne og restauranterne er direkte lukningstruet og søger overlevelse via takeaway og salg af gavekort. Hotellerne fyrer i massevis, og regeringens hjælpepakker redder ikke alt. Det kan have store konsekvenser for vores turismeerhvervsliv i Danmark.

Men noget af sorgen over turismens nedgang er ikke rettet mod erhvervslivets nedtur, men derimod rettet mod kommende turisters egne behov. Tanken om, at vi med al sandsynlighed ikke skal på vores bilferie til Gardasøen, og vores CO2-udledende flyvetur til Mallorca er i fare, bekymrer os. Vi har jo brug for at slappe af, og vi har fortjent det, det er vores ret!

I FN's menneskerettighedskonvention §13 er det faktisk angivet, at alle har ret til at rejse frit i sit land, og at man må forlade sit land og komme tilbage igen. Men ordet 'ferie' er ikke direkte nævnt i FN's menneskerettigheder, og §13 kan ikke sidestilles med retten til udlandsferier. Den kan sidestilles med bevægelsesfrihed og mobilitet, men det er også truet for tiden. Men FN støtter os faktisk, når vi mener, at vi har ret til at forlade landet. Det er bare virkelig usmart i disse tider, og måske er det også bedre for landets økonomi, hvis vi placerer vores forbrug inden for Danmarks grænser.

Det siges, at epidemien (i skrivende stund) vil toppe efter påsken. Derfor er vores sommerferie endnu ikke i fare. Og med forbehold for, at regeringens gradvise åbning tillader, at der kan tages på ferie, så skal der herfra lyde en opfordring til at afholde årets sommerferie i Danmark.

Brug hjemmeskolen til at fortælle om Vikingeborgen Borgringen og brug sommerferien på at besøge den. Lær dem, hvordan man søger informationer om Danmarkshistorien, og lad dem skrive om, hvad de gerne vil besøge i Danmark. Brug chancen til at formidle det land, hvori vi befinder os, og som for mange af os trods alt er den afgørende nationalitet. Prøv de danske campingpladser mellem jeres cykelture rundt i landet og giv det hele mening med formidlingen af den danske kultur til dig selv og familien.

Det er okay at være lidt forelsket i sit eget land i denne periode, for det kan dybest set hjælpe vores turismeerhvervsliv på foden igen, og det kan have den fantastiske gevinst, at vi genopdager, hvor dejlig Danmark egentlig er.