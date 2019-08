Se billedserie Anna Spejlæg og Johnny Ligeglad udgør rapduoen HipSomHap. De kan opleves live under Vestegnen Kulturuge. Pr-foto

HipSomHap er ikke hip som hap

30. august 2019

Det handler om at få melodier og tekster i øjenhøjde med børnene - og nogle gange lidt over - når HipSomHap laver rapmusik for børn.

Kan man lave rapmusik og hiphop for børn, uden at det bliver plat eller pinligt? HipSomHap gjorde forsøget og står nu tre år senere som en solid succes blandt deres stadigt voksende fanskare af 8-12 årige børn.

HipSom Hap består af Anna Spejlæg og Johnny Ligeglad alias Anna Bukh Jakobsen og Andreas Seebach. De fandt musikalsk sammen for fire år siden. Andreas havde på det tidspunkt haft en ret succesfuld karriere som rapper under navnet AndyOp og underviste i forbindelse med en rap-workshop på Aarhus Musikkonservatorium, hvor Anna studerede.

Fakta: HipSomHap består af Anna Spejlæg og Johnny Ligeglad alias Anna Bukh Jakobsen (31 år) og Andreas Seebach (36 år).

Debuterede med albummet »Hop Lidt Mer« i maj 2017.

Er lige udkommet med albummet »Overtager Verden«.

Sangen »Min Far« er blevet et viralt hit og har snart rundet to millioner afspilninger på YouTube.

HipSomHap kan følges på duoens YouTube-kanal og på hjemmesiden www.hipsomhap.nu.

Er aktuel med sangen »Kæmperne Kalder« om de seks store træskulpturer af kæmper på den københavnske vestegn. Videoen til sangen kan ses på YouTube.

HipSomHap giver i forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2019 i uge 37, som har »De seks glemte kæmper« som tema, hele fem koncerter.

Programmet for de mange aktiviteter i forbindelse med kulturugen kan ses på www.vestegnenskulturuge.dk

eller ved at hente app’en i App Store eller Google Play. - Hun gik på sangskriverlinjen og var i gang med at skrive børnesange. Så fandt vi sammen, og det var det perfekte match, fortæller Andreas, da vi møder ham et par dage før udgivelsen af deres nyeste album »Overtager Verden«.

Men hvad får en velrenommeret rapper til pludselig at kaste sig over musik til børn?

- Jeg fik selv børn, og de begyndte at høre forskellige ting i børnehaven, og vi lånte også noget børnemusik på biblioteket. Men det var ret tamt og kedeligt. Så jeg tænkte: Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet noget rapmusik til børn? Jeg snakkede med en ven og producer om, at det kunne være meget sjovt at prøve at lave noget, som børn kan forholde sig til. Der er jo masser af rapmusik, som børn kender fra radioen og YouTube og så videre. Men det er jo ikke lavet til børn. De forstår energien og synes det er fedt at synge med på. Men de forstår ikke teksterne - og noget af det er måske endda halvproblematisk, at de går og lytter til. Så det handlede om at lave noget, de kunne forstå og bruge til noget. Det var afsættet til at skabe HipSomHap, fortæller Andreas, som i øvrigt er gift og har tre børn med social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Bekymring uden grund Andreas og Anna begyndte hurtigt at skrive en masse numre, kom i studiet og udgav i 2017 deres første album »Hop Lidt Mer«.

-Vi var meget spændte på, om børnene også syntes, det var sjovt. Vi havde jo bare lavet det, som vi selv tænkte var fedt og skægt. Jeg var faktisk i starten lidt bekymret for, om man kunne lave musik på samme måde, som man laver musik til voksne; med lange rapvers med sindssygt mange ord at forholde sig til. Jeg tænkte, om man overhovedet kunne det - eller om der var en grund til, at rigtig meget børnemusik er med en guitar, hvor man sætter sig i rundkreds og taler lidt ned til børnene. Vi fandt lynhurtigt ud, at der overhovedet ikke var grund til at bekymre sig. Børnene syntes, det var SÅ fedt!, fortæller Andreas.

- Og de kan forstå teksterne - samler i hvert fald mere og mere op for hver gang, de hører det. Det handler om at blive taget alvorligt som lytter - også som syv- eller 10-årig, siger han.

En af de sange, som i dén grad fik tag i både målgruppen - og dens forældre - er »Min Far«.

- Sangen handler om den her kedelige far, som aldrig har tid til at lege, og bare vil sidde med mobilen og dovne den hele dagen. Det nummer var der rigtig mange børn - og voksne - som kunne relatere til. Og musikvideoen er jo gået totalt viralt og er på nippet til at runde to millioner visninger på YouTube. Så når vi er ude og spille, er der altid nogle, som synger med på det nummer.

Fem koncerter på Vestegnen Fællessang bliver der uden tvivl også under Vestegnens Kulturuge, hvor HipSomHap giver hele fem koncerter. Anna og Andreas blev af festugens arrangører spurgt, om de kunne lave en sang og en musikvideo i anledning af, at de seks store trækæmper på Vestegnen fylder tre år. Det mundede ud i nummeret »Kæmperne Kalder«.

- Det er en super fed opgave for os. Kæmperne er jo overdrevet seje, og vi var - da vi skulle lave musikvideo - helt overvældet af, hvor fede, flotte og sjove de er. De er godt tænkt og ligger lige midt i naturen. Så det lå lige til højrebenet at lave nogle fede rim om dem, smiler Andreas.

HipSomHap spillede sidste år over 100 koncerter, og med det nye album ude bliver der også masser af live-optrædender det kommende års tid. HipSomHap er altså på kort tid blevet en kæmpe succes.

- Man kan godt mærke, at flere og flere lærer os at kende. Sidste år fik vi en hastebestilling på merchandise lige op til fastelavn. Nogle ville gerne købe kasket, T-shirt og et par andre ting, fordi deres børn gerne ville klæde sig ud som Johnny Ligeglad og Anna Spejlæg. Det var sgu en milepæl, smiler Andreas.

- Vi har faktisk også oplevet, at nogle børn tror, at »hip som hap«-udtrykket i talesproget er opkaldt efter os - og ikke omvendt. Det er egentlig også ret sejt!