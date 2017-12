Se billedserie Sjællænderne elsker mere end andre danskere at bruge hundeluftningen som en lejlighed til at opleve naturen viser en ny opgørelse fra Friluftrådet. Her har dyrlæge Lotte Kofod taget sinde to Vestgötaspidser, Sigurd og Vigga, med til hundeskoven i Boserup Skov ved Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Her kan du sætte hunden fri i skoven

Oplev - 08. december 2017 kl. 14:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællænderne flokkes om hundeskovene, og for dyrlæge Lotte Kofod er det en dejlig afveksling fra den almindelige hundeluftning, hvis ellers vi mennesker husker at være med hunden i skoven.

Sigurd er allerede travlt optaget med at få aktiveret næsen. Han er kun lige kommet inden for lågen til hundeskoven i Boserup Skov lige vest for Roskilde. Vigga tager det mere forsigtigt og gemmer sig bag sin »mor«, Lotte Kofod, som til daglig er selvstændig dyrlæge og driver Herringløse Dyreklinik midt mellem Taastrup, Roskilde, Frederikssund og Ballerup.

- Hun skal lige se det hele lidt an. På den måde er de faktisk gode billeder på, hvad man møder i en hundeskov. Sigurd er meget nem at gøre begejstret. Han vil gerne møde andre hunde. Vigga, hun er den mere reserverede type, forklarer Lotte Kofod, imens vi begynder at gå ad stien, som er klædt i efterårets blade, afløst af de altid eksisterende mudderhuller.

Skoven ændrer sig fra løvskov til nåleskov, og man fornemmer virkelig, at her er tale om en hundeskov i en fuldvoksen skov.

- Jeg tror faktisk ikke, træerne betyder så meget for hundene. De hygger sig lige så godt i en hundefold som i skoven. Men for mig personligt er det da en bedre oplevelse at komme i skoven, siger Lotte Kofod, som ikke er i tvivl om, at Vigga og Sigurd får meget mere ud af en tur i hundeskoven, end de får på de mange lufteture hjemme i Herringløse, hvor de bor.

- Det er her, de læser avisen, siger hun og peger på Sigurd, som stadig har næsen nede i et eller andet.

- Måske det er mus, måske det er lugten af en anden hund. Så længe det har duft, så har det interesse. Men hundeskoven giver også hundene noget andet, siger Lotte Kofod.

Det andet, hun hentyder til, er hundeadfærd.

- Det er noget andet for en hund at møde andre hunde helt uden snor og uden menneskelig indblanding - ud over den påkrævede. Det er her, hunden lærer om sig selv. Hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke. Personligt ser jeg altid, hvordan fremmede hunde møder min hund. Er børstene rejst, er ørerne nede, kommer den buldrende med 120 i timen, eller er det det hyggelige møde, hvor de lige hilser ved at snuse til snuden og bagi, så tænker jeg, at alt er godt. Ser jeg selv en lille hund, som går bag sin ejer, så ved jeg jo godt, at her skal mine egne ikke buldre frem.

Her kan du også sætte hunden fri i skoven Gulddysse Hundeskov i Gundsømagle. Den er ikke stor, men frivillige har grusbelagt stien rundt, så den er godt for mennesker at gå i året rundt. Find den på Gulddysse Skovvej 27, 4000 Roskilde.





Boserup Skov, Boserupvej 102, 4000 Roskilde: En fuldvoksen skov, giver fornemmelse af, at man er kommet i skoven, da der er meget store grantræer, som gør den hyggelig. Mulighed for gåtur videre i Boserup Skov.





Jyderup: I sommer fik de firbenede omkring Jyderup deres egen indhegnede hundeskov på cirka seks hektar. Adressen er Sølyst Skovvej, 4450 Jyderup.





Ved Kalundborg ligger hundeskoven Klosterskov Syd, Klosterbakken 36, 4400 Kalundborg.





Vemmelev: Naturstyrelsen har oprettet en 2,5 hektar stor hundeskov i Bakkely Skov, adressen er Slagelse Landevej 132, 4241 Vemmelev.





Kongskilde Hundeskov syd for Sorø ligger i en gammel grusgrav og har derfor et varieret terræn. Adressen er, Suserupvej 2, 4180 Sorø





Nær Næstved ligger en hundeskov inde i Herlufholmskoven. Der er parkeringsplads, og gode stier at gå tur på rundt om selve hundeskoven. Find den på Herlufsholm Alle 204, 4700 Næstved





