Her kan du gå til fægtning

Nutidens sportsfægtere hviler selvfølgelig på en gammel tradition, men må også knokle og have fysisk såvel som mentalt fokus for at blive god med kårde, sabel eller fleuret.

Det måtte OPLEV Sjællands udsendte sande under et besøg i Kalundborg Fægteklub.

Rammerne er tæt på ideelle for medlemmerne af klubben, som i begyndelsen af året kunne tage de nye lokaler i Spiralen i brug. ¨

Byens nye bevægelseshus huser flere af Kalundborgs kampsportsforeninger, og på de fire etager summer det denne aften af slag, kampråb, prusten og fødders fejen hen over gulvet.

OPLEV har sat Jan Sylvest Jensen stævne for at få et indblik i fægtningens ædle kunst. Han er træner i klubben, har fægtet i 21 år og er formand for Dansk Fægte-Forbund.