Her kan alle rulle med - hvis de tør

Af Lars Ahn Pedersen

Roller derby er sporten, der kombinerer rulleskøjteløb med tacklinger, og Roskilde er en af de få byer, hvor man kan dyrke den.

For de fleste er det en bedrift bare at kunne holde balancen, når de har rulleskøjter på, men hvad får så nogen til at køre rundt på en bane sammen med ni andre, hvoraf halvdelen gør deres bedste for at slå dig ud af kurs?

Men det er, hvad folk, der dyrker sportsgrenen roller derby, med glæde kaster sig ud i, selv om det ikke er helt uden risiko.

- Jeg fik en knytnæve i ansigtet sidste gang, siger Charlotte »BamBam« Nielsen, formand og træner i Roskilde Roller Derby.

Ikke som filmen Nogen kender måske roller derby fra filmen »Whip It« med Ellen Page og Drew Barrymore, men ifølge BamBam tegner den ikke et retvisende billede af sporten, der stadig ikke har to årtier bag sig. Til gengæld passer det, at alle spillere har deres eget seje kaldenavn, som de enten selv finder på eller får tildelt.

- Filmen viser mere, hvordan sporten var i gamle dage, siger hun og fortæller, at der er ret strikse regler for, hvad spillerne må gøre for at forhindre modstanderne i at komme frem.

Alligevel sker der uheld, og skader hører med til billedet, lige som i alle andre sportsgrene.

- Der er mange, som stopper på grund af skader. Det er vigtigt at få opbygget muskler i anklerne, knæene og især i ens core (kropskernen, red.), siger Signe »Raven« Olsen, som var med til at stifte Roskilde Roller Derby i 2012.

Kropspositiv sport Roskilde Roller Derby gik i de første år også under navnet Vicious Valkyries, men valgte siden at droppe det for at vise, at klubben er åben for mandlige udøvere.

For roller derby adskiller sig ved at være en sport, hvor alle kan være med, uanset om de hører til i den tunge vægtklasse, eller om de er små og spinkle.

Første roller derby-turnering i Roskilde Lørdag den 18. maj bliver en stor dag for Roskilde Roller Derby, for da er klubben for første gang vært for en turnering.

Den holdes i Himmelevhallen fra klokken 9.30 til 18 og har deltagelse af seks hold, hvoraf to kommer fra udlandet: Roller Derby Groningen fra Holland og Helltown Hellcats fra Helsingborg i Sverige. Fra Danmark deltager Copenhagen Ladybugs fra Hvidovre, O-Town Roller Derby fra Odense, Aalborg Roller Derby og værtsklubben Roskilde Roller Derby.

Der er tale om en 7’s turnering, hvilket vil sige, at holdene kun behøver at stille med syv spillere mod de normale 15, men der er stadig de sædvanlige fem på banen ad gangen. Kampene er også kortere, idet de kun varer 21 minutter frem for to gange 30 minutter.

- Det gør det lettere at stille hold, og det betyder, at vi kan have ni kampe på en dag, siger Roskilde Roller Derbys formand Charlotte »BamBam« Nielsen, som håber at kunne introducere sporten til mange nye tilskuere. - Jeg kan godt lide, at roller derby er en »body positive«-sport, hvor man kan møde op, som man er. Alle størrelser har hver deres fordele, og det er også derfor, at kvinder og mænd kan spille sammen, siger BamBam.

Roskilde Roller Derbys hold består dog p.t. udelukkende af 11-12 aktive kvinder, og det er det generelle billede inden for sporten. Noget andet er, at det som en lille sportsgren er svært at tiltrække og fastholde nye medlemmer.

- Det er en sport, som mange gerne vil prøve, men det kræver meget. Først skal man lære at stå på rulleskøjter, og så skal man investere tid i at blive god. Det kræver disciplin i træningen, siger Raven.

Hjælper hinanden Der findes kun seks roller derby-klubber på landsplan, og Roskilde er den, der ligger vestligst på Sjælland, så nogle af spillerne tager turen fra Holbæk- og Slagelse-området.

BamBam og Raven og et par stykker andre spiller også i Copenhagen Ladybugs i Hvidovre for at få mere træning, og Roskilde er gået sammen med O-Town Roller Derby i Odense om holdet Midtdanmarks Tæver.

- Klubberne er gode til at hjælpe hinanden, siger BamBam.

For eksempel er trænerne i de forskellige klubber gæstetrænere i andre klubber, og der arrangeres fællestræninger og scrimmage (træningskampe, red.) på tværs af klubberne.

- Der er en god accept af, at man kan komme, som man er, og så synes jeg, vi er gode til at passe på de nye medlemmer, siger Raven.