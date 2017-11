Her er der teaterjulerier for børn

Teaterjulerier for børn

På Ishøj Teater er der traditionen tro en juleforestilling for børn. I år er det »Julemandens skæg«, hvor et af de store spørgsmål er, hvor det skæg mon er blevet af. Forestillingen er for de tre-niårige. Den spiller fra lørdag den 25. november til torsdag den 21. december.Der er børneteater i den gamle lade i »Den lille gårdbutik«, Gl. Skovvej 120 i Holbæk. »Skidt, Pyt og julenissen laver sjov« hedder forestillingen, hvor de to små væsener Skidt og pyt laver en mase ballade og sjov. Der spilles alle lørdage og søndage frem til jul - premiere lørdag d. 25.november og sidste spilledag er søndag den 17. december.De to skovnisser Trille og Tralle, spillet af Bente Eskesen og Susanne Breuning, er på spil den 16. december i Gulddysse Kulturgård, Gulddyssevej 70, Gundsømagle og kan desuden opleves 13. december samt 16.-23. december i Vestsjællandscentret, 4200 Slagelse.»God Jul, Cirkeline« er en musikalsk juleforestilling for de tre-niårige om Cirkeline og hendes to muse-venner, Frederik og Ingolf, der gør sig klar til jul. Forestillingen bliver opført af Søholm Park Teatret og kan bl.a. ses lørdag den 9. december kl. 11 på Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 Greve og søndag den 17. december kl. 13 og 15 i Laboratoriet, Rabalderstræde 10, 4000 Roskilde.»Den store julemiddag 3 - i julemandens værksted« er Teatret Fair Plays juleforestilling for børn fra tre år og opefter. Ægte julehygge med risengrød til alle som afslutning. Stykket spiller fra lørdag den 2. december til søndag den 17. december på Teatret Fair Play, Borchsvej 3, 4300 Holbæk.På Borreby Teater byder man på julemusical for hele familien med bl.a. Kirsten Siggaard og Jan Schou. »Juledrømmen« spiller på Borreby Teater, Borrebyvej 41, 4230 Skælskør fra fredag den 24. november til søndag den 17. december.