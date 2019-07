Se billedserie Et af de første skridt på vejen mod at blive kitesurfer er at lære at styre kiten; op og ned, fra venstre mod højre og tilbage og i ottssetaller. Instruktør William Hector Wiese fortæller hvordan. Foto: Carlos Harris

Hen over vandet med vinden som motor

19. juli 2019 Af Lars Jørgensen

Svuuusj - plask, plask, plask, plask...

Kiten flår mig hen over vandet, mens jeg febrilsk holder fast i styrepinden. Der går nogle sekunder, inden jeg husker at slippe »baren«, så kiten daler i vandet, og jeg kan få vejret igen.

Med et stort smil om munden minder jeg mig selv om de råd, som instruktør William Hector Wiese har givet mig kort tid forinden. Han har sammen med Carlos Harris, indehaver af Kite Sjælland, indvilliget i at føre mig de første skridt ud i kitesurfingens glæder - blandt andet ovennævnte »body dragging«, hvor kiten trækker en gennem vandet.

Meget at holde styr på På stranden ved Kongelunden får jeg først en indføring i principperne bag kitesurfing samt hvordan kite, seler, liner og så videres monteres. Så trækker jeg i våddragt, redningsvest, hjelm og trapez.

Sidstnævnte bliver kitens line monteret fast til og sørger for, at det er hele éns vægt, der bruges til at holde kiten - og ikke kun armene.

Dette er kun en introduktion og en smagsprøve af tre timers varighed. På et normalt begynder-/ eller grundkursus bliver man sat meget grundigt ind i, hvordan man undgår farlige situationer og prøver i endnu højere grad selv at rigge udstyret til, før man kaster sig ud i bølgerne.

William går med mig i vandet og fortæller om principperne for drageflyvning, og hvordan kitebaren - en slags styrepind - fungerer. Efter en række demonstrationer får jeg selv lov til at prøve. Jeg overtager kitebaren, og mens William har et solidt tag i min trapez, forsøger jeg at styre den ni kvadratmeter store oppustelige drage. De første par gange uden synderligt meget held. Vinden er frisk, og jeg kommer til at styre kiten mod vandet - heldigvis med stor afstand til stranden og de andre kitesurfere på vandet. Men jeg kan jo godt se på de mange stadigt tilstrømmende kitesurfere, der har fundet vej til Amagers sydvestlige del, at det nok bare handler om en masse øvelse.

Kite Sjælland www.kitesjaelland.dk

Instagram: kitesjaelland

Kite Sjælland udbyder blandt andet et

introduktionskursus af tre timers varighed, et lynkursus på fem timer og et udvidet kursus på 10 timer. Det er også muligt at bestille enetimer.

Øvrige kiteskoler på Sjælland

KB-Kite: www.kbkitesurfing.dk

RTS-Kitesurfing: www.rts-kitesurfing.dk

Frozen Palmtree: www.frozenpalmtree.dk

Kite Nordic: www.kitenordic.com

Kite Cph: www.kitecph.dk

Lars 47.dk: www.lars47.dk

Lynæs Surfcenter: www.urfcenter.dk Efter yderligere et par forsøg begynder jeg at få mere kontrol over dragen. Jeg finder ud af, at der går et øjeblik, fra man selv reagerer, til kiten gør det samme. Med opmuntrende tilråb fra William får jeg bugseret kiten fra venstre til højre og tilbage igen flere gange - alene ved at vippe kitebaren en anelse i den ene af siderne.

Til sidst får jeg, som nævnt i indledningen, lov til at prøve body dragging. Det er en slags kitesurfing uden surfbræt - og minder altså lidt om en maveplasker hen over 30 meter... Heldigvis tager våddragten og udstyret fra, og helt efter hensigten lykkedes det mig også et par gange at stryge hen over vandet med fart på. Man skal bare huske at gøre det rigtige for at stoppe, når det går alt for stærkt - altså give slip på baren, når det går hurtigt. Optimalt set skal kiten jo ikke drøne i vandet, men op i lodret position igen, når det går for stærkt.

Det kræver tid Helt som ventet nåede jeg ikke op på brættet i løbet af introduktionen, men mindre kan altså også gøre det.

Selvom den stod på både vand i munden og ind imellem frustrationer over egne manglende evner, er kitesurfing vanvittigt sjovt. Sporten kræver af udøveren ikke mere end en gennemsnitlig fysik - men masser af timer på vandet, før tingene sidder på rygraden.

- Kitesurfing handler meget om »muscle memory«, forklarer William Hector Wiese, da vi atter står på land.

- Der er mange ting, som man skal lære og holde styr på. Men lidt efter lidt lærer man det, tingene kommer automatisk til én, og oplevelsen ved kitesurfing bliver endnu bedre, siger han.

William er 21 år, men er alligevel en garvet kitesurfer. Han bruger da også enhver mulig stund til at komme på vandet.

- Det er en meget fri sport på den måde, at man bare kan tage afsted, når der er vind. Samtidig er det en sport med adrenalin, og så er det faktisk rigtig god fysisk træning - uden at man egentlig opdager, at man træner. Jeg tager afsted, så snart jeg kan, og vejret er til det, siger William.

Ud fra den flig af kitesurfingen, jeg stiftede bekendtskab med, kan jeg kun give ham ret. Oppe på land kan jeg pludselig godt mærke, at mine arme og min ryg har været i gang. Timerne på vandet gik rasende hurtigt, og midt i al det nye glemte jeg at tænke på, at der også blev brugt kræfter undervejs.

Der var enkelte frustrationer, men hovedessensen af den korte kitesurfing-introduktion er ubetinget positiv - smilet var der, som nævnt, det meste af tiden. Jeg kunne godt lokkes til et kursus mere - og så skal jeg bare op på det bræt!