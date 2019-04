Se billedserie Pianisten Maria Bundgård gav for anden gang koncert i Karsten Kjems? hjem i Vanløse, men til forskel fra sidst havde han i mellemtiden fået et flygel. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Helt tæt på pianisten

Oplev - 12. april 2019 kl. 07:55 Af Lars Ahn Pedersen

Lyset skal lige justeres, inden Maria Bundgård sætter sig til flyglet og begynder at spille.

I en koncertsal havde det været et spotlys, men i dette tilfælde er det en loftslampe, der skal rettes på, for vi befinder os hjemme hos Karsten Kjems i Vanløse.

Denne aften er 37 personer samlet i hans stue, og det er fuldt hus til koncerten, der er en del af Low-Fi Concerts koncept med hjemmekoncerter.

For Karsten Kjems er det hans 10. hjemmekoncert, og han har planlagt yderligere en håndfuld.

- Det er blevet en del af min hverdag, siger Karsten Kjems, som selv er musiker og arrangerede den første koncert med sin egen trio, før han begyndte at invitere andre musikere indenfor.

Siden er han blevet så begejstret for Low-Fi Concerts, at han er blevet partner i virksomheden.

- Det giver mening for mig, fordi det udfylder behovet for nærhed og gør koncertoplevelsen mere personlig og nærværende. Der opstår uforglemmelige øjeblikke, når vi deler oplevelser sammen, siger han.

- Jeg har aldrig givet en koncert, hvor jeg har talt så meget, siger Maria Bundgård efter aftenens koncert.

Hun er klassisk pianist og bor til daglig i Paris, hvilket sætter præg på programmet, der godt nok har et spansk tema, men indeholder værker af franske komponister som Debussy og Ravel samt Chopin, som var fransk-polsk.

Når publikum befinder sig mindre end en meter fra hende, kan de virkelig følge hendes fingre danse hen over tangenterne, og der lyder et henført »akrobatik!« fra en af tilhørerne efter et stykke af Ravel.

- Jeg elsker at være tæt på publikum, for jeg kan godt selv lide at være tæt på musikerne, når jeg er til koncert, siger Maria Bundgård, som undervejs underholder med beretninger om komponisterne og deres værker.

Arne Johnsen og hans hustru er til deres anden koncert hos Karsten Kjems, men de har allerede fundet deres stamplads i hjørnesofaen.

- Vi bor 500 meter herfra, og det er fantastisk at have fået musik så tæt på. Vi har fået et ekstra musiksted, og der skal meget til, før vi går andre steder hen, siger han.

Parret hørte om Low-Fi Concerts via Facebook og valgte en koncert med Bachs Goldbergvariationer som deres premiere.

- Det var halvanden time uden pause. Jeg lagde mærke til, at pianisten ikke kiggede på noderne undervejs, og det gjorde Maria faktisk heller ikke. Der opstår en uformel stemning mellem kunstner og publikum, når man er så tæt på hinanden, siger Arne Johnsen.

Lise Wegener og hendes mor, Inger Hansen, var til deres første Low-Fi Concerts, men det var de faktisk ikke klar over på forhånd.

- Jeg er veninde med Maria og så, hun skulle give koncert, men vidste ikke, at det var i et privat hjem, siger Lise Wegener.

- Vi undrede os lidt, da vi stod uden for en villa. Vi har været til koncerter med Maria før, men aldrig på den måde. Det var en helt anden oplevelse, siger Inger Hansen.

- Jeg forestiller, at det var sådan, det var at gå til koncerter for 100 år siden i fine gamle stuer. Når jeg lukkede øjnene, var det som at blive taget tilbage til gamle dage, siger Lise Wegener.

Low-Fi Concerts begyndte at teste i 2016 og lancerede sin platform for et år siden.

Værten bestemmer sammen med musikeren, hvad prisen for koncerten skal være. Nogle værter ønsker ikke at tjene på koncerten, mens andre bare vil have dækket deres udgifter til vin og snacks.

Alle musikgenrer er velkomne, alt fra opera til hiphop.

Alle musikere skal på forhånd godkendes af et lytterpanel for at sikre kvaliteten, inden de bliver en del af Low-Fi Concerts.

Low-Fi Concerts er netop på vej til England.

Læs mere på lowficoncerts.com