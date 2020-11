Mens der i Danmark ikke var nogen, der havde hørt om Covid-19, kom Copenhagen Phil blandt andet ud på Sjælland og lavede Open Orchestra for skoleelever. Medlemmerne har under coronakrisen lavet små videoer om deres instrumenter. Foto: Peter Andersen

Hele Sjællands digitale symfoniorkester

Oplev - 04. november 2020 kl. 15:00 Af Jonatan Leer, docent, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen

2020 har været en hård tid for alle musikere, der grundet Covid-19 ikke har kunnet optræde, som de plejer. Det gælder også de klassiske musikere. Nogle af disse ensembler har så store besætninger, at de er over 100 mand, når de optræder. Så kan det blive svært at få tilskuere ind med et forsamlingsforbud på 50!

De fleste orkestre er dog startet op i den nye sæson, men naturligvis med stærkt begrænset antal tilskuere.

Jeg hørte den anden dag i P2 en flittig koncertgænger fortælle. Hun havde stærke koncertabstinenser efter et halvt års pause. Ved den første koncert i efteråret klappede hun så hårdt, hun kunne. Når der er halvt publikum, skal man jo klappe for to.

Hun kunne mærke, at bifaldet rørte musikerne. Det havde de savnet. At optræde og mærke, at musikken rørte publikum.

Det rørte måske endnu mere nu på grund af pausen.

Mange symfoniorkestre har dog også tænkt i at kommunikere med deres publikum på alternative måder under nedlukningen. Det gælder også hele Sjællands symfoniorkester, Copenhagen Phil. Som i flere andre orkestre verden over har man tænkt i digitale formidlingsformater. Flere af orkestrets musikere brugte coronapausen på at lave små videoer om deres instrumenter. Videoerne er målrettet børn og giver meget fine introduktioner til de forskellige instrumenter. Her kan man lære om fløjtens historie og få flere strygeres begrundelse for deres kærlighed til netop det instrument.

Videoerne er meget pædagogiske og har en herlig personlig tone. Således fornemmer man musikernes forskellige personligheder i dem. Trompetist Gorm Hovaldt spiller Olsenbanden og fortæller om den gang, han selv var med i en Olsenbandenfilm. Det var naturligvis den i Det Kongelige Teater, hvor den gæve røverbande springer sig vej igennem teateret til ouverturen af Elverhøj.

Helt anderledes er videoen om basunen, hvor basunist Christian Schmiedescamp meget pædagogisk forklarer dette instruments særlige kvaliteter. Han giver også en prøve på sine kompetencer ved at spille Darth Vaders march fra Star Wars. Det gør han endda trestemmigt! Han har nemlig optaget sig selv tre gange i vildt forskelligt dress fra kjole til hiphopper. Meget originalt fundet på. Det skabte genklang hos mine to drenge. Den ene er endda begyndt til basun her efter sommerferien.

Men gå selv på opdagelse i det fine arkiv. Det er virkelig et godt eksempel på, at krise kan medføre innovation - selv inden for den lidt konservative klassiske musik. Heldigvis har Sjælland et yderst levende og innovativt orkester. Og nu kan det oven i købet igen opleves i levende live rundt om i regionen. Det slår naturligvis altid den digitale oplevelse.

Og husk at klappe for to!

Se mere her: https://www.copenhagenphil.dk/boern-og-unge/instrumenter