Haverne er åbne

- Interessen for haven er vokset enormt de seneste år, og flere og flere dyrker i dag havelivet. Det kan være svært at finde ud af, hvilken »havetype« man er, og selv som erfaren havedyrker får man brug for inspiration til nye måder at indrette sig på i haven. Med Havefestivalen giver vi haveejerne mulighed for at tage rundt og se mange forskellige haver, få inspiration og dele haveglæden med andre. Det særlige ved Havefestivalen er, at mange forskellige haveejere åbner deres haver - fra kolonihaven til villahaven og den store landhave - og det giver rigtig god stemning at mødes over den fælles interesse for haven, forklarer Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.