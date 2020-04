Haven bliver dette års »insted«, mener Jonatan Leer. Foto: Fotograf Lars Skov

Haven bliver dette års hotte fritidssted - dyrk den socialt

Oplev - 30. april 2020 kl. 09:15 Af Jonatan Leer, docent, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de fleste fritidsbrancher lider under coronaen, er der enkelte, som blomstrer - helt bogstaveligt. Havecentre og planteskoler melder om travlhed og kæmpeomsætninger. F.eks. har man kunnet læse, at en planteskole i Faxe valgte ikke at rundsende deres forårskatalog, som de plejede. De var simpelthen bange for at få for mange kunder i butikken. Det er teatre, spillesteder, restauranter og alle andre steder, vi plejer at bruge vores fritid, nok meget misundelige på.

Kombinationen af godt vejr, lukning af almindelige fritidstilbud og festivitas gør haven attraktiv. Haven bliver dette års »insted«. Der kommer helt sikkert flere havebilleder end festivalbilleder på Instagram i år. Mange har også tid og ubrugte fritidsbudgetter til at gøre noget ud af haven. Som om vi ikke allerede gjorde det i forvejen!

Jeg er selv en lykkelig haveejer, der nyder at gå ud i det skønne solskinsvejr og rode. I år har jeg for første gang lagt kartofler. Jeg har fået etableret højbed som et andet nyt tiltag.

Men hvad med dem, der ikke har have? Det tænker jeg ofte på under min bløde havehat, når jeg går og spreder kompost.

Jeg var selv for ikke så mange år siden lejlighedsbeboer. Eftermiddagssolen stod ind i stuerne og gjorde det ulideligt, så snart det var over 20 grader. Ikke et rart sted at opholde sig med to energifyldte drenge og en varmefølsom kone. Vi savnede i den grad en have. Nu da vi har en, har vi gladeligt delt ud af den til værdigt trængende venner i lejligheder, der savnede grøn plads at boltre sig på. Det bliver der nok rig lejlighed til igen i år - med passende social distance naturligvis!

Haven bliver ofte reduceret et meget privat sted, hvor man bag den høje hæk kan skærme sig mod verden udenfor. Den kan dog også være et socialt sted, hvor vi kan mødes og snakke - og skabe ting sammen. Både med venner og tilfældigt forbipasserende, der hilser på henover vores lave hæk og får en sludder. Så opfordringen herfra: Lad os ikke lukke os inde i haverne, men åbne dem mod hinanden.

Det tænker jeg også på hver gang, jeg går forbi mit myntebed. Sidste år fik jeg to slags mynte fra en elskværdig og klog dame med tørklæde, som jeg faldt i snak med under en aftentur i de nærliggende nyttehaver. Hun fortalte vidt og bredt om, hvordan hun brugte én mynte til te og en anden til sit nordafrikanske køkken. Jeg fik opskrifter og myntestiklinger med hjem. De overlevede vinteren. Nu står de så fint tæt på det figentræ, som er en aflægger af min fars figentræ, der er resultatet af en hjembragt gren fra et figentræ ved Olympen i Athen. De minder mig om, at min have ikke er »min«, men resultatet af et netværk af sociale og biologiske forbindelser.

Dyrk lige den tanke!