Gys på gården

I gamle dage blev der fortalt historier, når mørket sænkede sig over landsbyens gårde. I museets café står skuespiller Peter Holst klar med forestillingen »...om ikke at blive ædt«. Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor hun møder ikke bare ulven, men også Hans og Grete, Askepot og mange andre eventyrlige figurer. Forestillingen er for alle ned til fem år. Der er begrænsede pladser, så book billetter på forhånd på grevemuseum.dk.