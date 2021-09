Foto: Nicolas Tobias Folsgaard www.nic

Gys og gru indtager Tivoli

29. september 2021 Af Søren Arildsen

Tivoli slår portene op til tre uger med gys og gru. Fra 14. oktober og frem til 7. november vil man fejre Halloween. 22.000 græskar er klar som dekoration, når forlystelseshaven Tivoli for 16. gang.

Et af de store trækplastre i rædslernes have er et rigtig scaryhouse - Villa Vendetta - der i år har fået tilføjet flere overraskelser. Her kan man foretage en 150 meter lang rejse gennem 12 forskellige rum fordelt på 800 uhyggelige m2. Undervejs møder de beboerne, som efter mange års slid i Tivoli er blevet glemt. Årtiers glemsel har gjort dem grumme, bitre og har forvandlet dem til galninge.

Skærsilden, som har adresse under den over 100 år gamle Rutschebane, rykker det "Det Hjemsøgte" ind. Her kan gæster lægge vejen forbi noget, der minder om en kælder for mislykkede forsøg, et forladt hospital eller lazaret. Det er ikke noget kønt syn, og uhyggen bliver ikke mindre af de nærgående beboere. Og som noget ganske særligt kan gæsterne ved solnedgang få sig en ekstra oplevelse, hvis de kaster blikket på Rutsjebanens bjerg, hvor der færdes mystiske dyr og væsener, hvis uhyggelige skygger kan få selv den mest hardcore-gyser fan til at ryste en smule. Det Hjemsøgte kan eksklusivt opleves under Halloween, og børn under 12 år skal ledsages af en voksen.

Derudover kan gæsterne se frem til et Tivoli iklædt nye halloween-scenografier, fri for Covid-19 restriktioner, DM i kæmpegræskar, handelsboder og underholdning for alle.

I dette års Halloween er der gjort ekstra ud af scenografierne. Når mørket falder på, får gæsterne mulighed for at opleve det særlige Tivoli-lys, der for mange i sig selv er en attraktion. Samtidig er der placeret 22.100 græskar i Tivoli, hvilket er rekord. Tagene på handelsboderne bliver desuden pyntet med efterårsblomster, og gæsterne kan se frem til 10.000 stemningsfulde græsser og stauder.

Monsters Night Out Sidste år blev der intet monsteroptog pga. Covid-19, men den 24. oktober går det igen løs med ca. 200 monstre i Haven, når Monsters Night Out i to optog indtager Tivoli. De gennemført udklædte monstre med sår, hugtænder og bloddryppende effekter kommer for at teste scary-områderne i Tivoli. De møder op foran Hovedindgangen til Tivoli kl. 18.30, for derefter at give sig i kast med Havens forlystelser til skøn skræk og glæde for de øvrige gæster.

I anledning af Allehelgensaften bliver Danmarks største græskar 31. oktober udhulet og forvandlet til et scary-lysende kunstværk af dansk-amerikanske Malik Mabe, der er fløjet ind til lejligheden. Gæsterne kan på tætteste hold se ham arbejde med kædesav, kniv og skraber og følge græskarrets forvandling.

Fakta om Halloween i Tivoli Tivoli bestiller mere end 900 kg majs for at dække gæsternes behov for varme popcorn under Halloween

Der forventes, at der bliver håndskåret mere end 24.000 skiver steg til flæskestegssandwich.

Der er forudbestilt 7,5 tons velfærdsgris til flæskestegssandwich, hvilket svarer til 8 Fiat 500 biler

Der er købt ind, så der kan sælges mere end 3400 candyfloss under Halloween, hvilket svarer til 16 gange verdens højeste træ på 115 meter (Redwood træ i Californien)

Under Halloween sælges der 6 gange så mange churros, som der er indbyggere Vatikanstaten, der med sine nye 900 indbyggere er verdens mindste land.

Der forventes, at der bliver solgt mindst 5838 portioner churros

Der er købt ind, så der kan sælges flere end 20.337 pandekager

Tivoli satser på at skulle toppe mere end 10.000 kopper varm kakao med flødeskum under Halloween

22.100 græskar er placeret rundt omkring i Haven, hvilket er rekord. De vejer til sammen 65.000 kilo.

2.000 halmballer er blevet placeret på Plænen

10.000 græsser og stauder mm.

200 m2 tage er blevet beplantede med blomster i efterårsfarver.