Guldroer hepper på danskerne i Tokyo - Se de sjællandske deltagere her

- Hvis det hele havde fungeret, kunne jeg måske godt have været med. Jeg tror godt, jeg kunne have leveret et resultat i letvægts-dobbeltsculleren med Kasper Winther Jørgensen (som også var med til at vinde bronze i letvægtsfireren 2012 og sølv i 2016, red.). Det kunne have været sjovt - virkeligt! Men jeg er glad for, at jeg selv tog beslutningen om at stoppe dengang. Det havde været hårdt at træne op til - og specielt dette OL, som er blevet udskudt et år. Det havde krævet, at man rev endnu et år ud af kalenderen, siger Morten Jørgensen, der ved, hvilke omkostninger der er i forbindelse med at dyrke sin elitesport på allerhøjeste eliteplan.