Guitaristernes paradis ligger i Borgergade

Oplev - 26. april 2019 kl. 10:09 Af Lars Jørgensen

En guitar er ikke bare en guitar - tværtimod. En ny guitar skal spilles til, mens en gammel har en sjæl og en historie, som forplanter sig til guitaristen. Så for de passionerede er der intet mærkeligt i at betale et beløb svarende til nyprisen på en bil for en falmet og ridset guitar med 60 år på bagen.

Det nyder de godt af i Woodstock Guitars i Borgergade i København. Her har man, ud over det »almindelige« sortiment for både begyndere og øvede, specialiseret sig i at sætte vintage-guitarer i stand og videresælge brugte instrumenter. Det er altså her, at du både finder begynder-guitaren til 1000 kroner, men også kan erhverve dig en Fender Precision-bas fra 1958 til den nette sum af 150.000 kroner.

- Vi går efter at have en butik, som er hyggelig at komme ind i. Vi er ikke så aggressive i forhold til markedsføring - det er ok, at folk opdager os hen ad vejen. Vi lægger meget arbejde i hele tiden at være konkurrencedygtige, i forhold til alt det man kan købe over nettet, og så bruger vi rigtig meget tid på at finde brugte instrumenter rundt omkring på messer i Europa, fortæller Kristian Klærke, som er butikschef og selv en fremragende guitarist.

Vi har sat ham stævne i butikken sammen med guitarist og sanger Thejs Nyland Sørensen. Han er 25 år, oprindeligt fra Holbæk, men bor nu i Valby. Han har lige udgivet album med soloprojektet Blue Rose Down og spiller desuden i forskellige band-konstellationer. Derhjemme har han 10 guitarer - stort set alle sammen af mærket Gibson.

- Der er meget identitet forbundet med, hvilken guitar man spiller på. Jeg har for eksempel meget svært ved at se Slash fra Guns N' Roses spille på andet end en Gibson Les Paul, siger Thejs Nyland Sørensen.

Eksemplerne med ikoniske guitarister og deres instrumenter er mange. De fleste genkender sikkert billedet af Jimmi Hendrix med Fender Stratocasteren vendt på hovedet, så den passede til hans venstrehånds-ekvilibrisme. Mark Knopfler fra Dire Straits tyer også til Fender, og så er der Angus Young fra AC/DC, som har en særlig plads i guitarhjertet hos Thejs.

- AC/DC er nærmest grunden til, at jeg begyndte at spille guitar. Angus Young spiller på en Gibson SG, som jo også er en signatur for ham og bandet. Så da jeg begyndte at spille, var det helt fra starten af kun Gibson, der var det rigtige for mig, siger han.

Der findes selvfølgelig et hav af guitarmærker, men man skal ikke kaste mange blikke på bandfotos eller koncertoptagelser med rockbands for at finde ud af, at der er to guitarmærker over alle andre: Gibson og Fender. Det afføder ind i mellem en iPhone/Android- eller Rolling Stones/Beatles-agtig diskussion mellem de to mærkers respektive tilhængere, men denne eftermiddag i Woodstock Guitars er der ingen kontroverser.

Thejs, som jo er Gibson-mand, har set sig lun på en Gibson Les Pauls Recording fra 1975, som befinder sig i »buret« sammen med butikkens øvrige instrumenter i den dyre vintage-kategori. 17.900 kroner koster den.

- Den er fandeme lækker! lyder det spontant fra Thejs, da han har siddet og spillet på den i 5-10 minutter.

- På mange måder minder den jo om dem, jeg har derhjemme. Men der er alligevel noget helt særligt over den; de mange knapper, man kan styre lyden med og de mange år, den har på bagen. Den er blevet brugt og ligger rigtig godt i hånden. Historien betyder rigtig meget her. Det er nærmest som en person, der gerne vil fortælle dig noget, siger han og bedyrer samtidig, at guitaren godt kunne være det næste mål, når opsparingen skal forløses.

- Jeg tror også, at der ligger noget blær og show-off i at have en dyr vintage-guitar. Mange guitarister har jo kæmpe egoer, så hvis man kan troppe op på scenen eller til en øver med en dyr Fender eller Gibson, der er 60 år gammel, så har man ligesom håneretten, griner han.

Thejs, som er en øvet og ambitiøs musiker, hører selvfølgelig til i butikkens typiske kundesegment, men Kristian Klærke understreger, at Woodstock Guitars er for alle.

- Alle er velkommen. Der er også mange turister, som finder os på Google Maps og lige skal ind og kigge. Det gør jeg jo også selv, når jeg besøger andre byer og lande; man skal lige tjekke, om der ligger en guitarforretning i nærheden. Men ellers er det alle typer mennesker, som kommer herind. Inden jeg begyndte i butikken, havde jeg en fordom om, at det bare var forretningsfolk og læger, som købte de dyre guitarer - der så bare blev lagt hjem under sengen, siger han.

Butikkens koncept tiltrækker selvfølgelig også mere prominente personer.

- Jeg havde engang besøg af Flea, bassisten fra Red Hot Chili Peppers, som købte en Fender Jazz Master fra 1965. Han sendte i øvrigt bandets guitarist, Josh Klinghoffer, herned - og han tog herfra med tre guitarer og en bas, smiler Kristian Klærke, som også nævner Malcolm Young fra AC/DC, Lars Ulrich fra Metallica og rapperen Post Malone som nogle af de kendte musikere, der har lagt vejen forbi Borgergade 14.

Woodstock Guitars har i øvrigt også en afdeling i Aarhus, hvor stifter og ejer Frank Skygge Petersen i begyndelsen af 1990'erne åbnede sin første butik.

Verdens dyreste guitar

Verdens dyreste guitar er en hvid Fender Stratocaster, der er signeret af stjerner som Jimmy Page, Eric Clapton, Keith Richards og Mark Knopfler. Guitaren, der i alt er prydet med 19 underskrifter fra nogle af verdens bedste guitarister, blev solgt ved en velgørenhedsauktion i 2005. Pengene gik til ofrene for tsunamien i december 2004. Pris: 14,8 millioner kroner.

Den højeste officielle pris for en brugt guitar er 959.000 dollars (cirka 6.355.000 kroner). Det var Eric Claptons yndlingsguitar - en sort Fender Stratocaster med kælenavnet »Blackie« bygget i midten af 50'erne. Guitaren var Claptons hoved-

instrument gennem 15 år.

Uofficielt er den dyreste pris for en historisk guitar to millioner dollars (cirka 13.254.000 kroner), som Microsoft-stifter Paul Allen skulle have givet for den Fender Stratocaster fra 1968, som Jimi Hendrix spillede på under Woodstock.

De to store

Gibson: Grundlagt i 1902. Byggede i 1952 den første massive elektriske guitar i samarbejde med guitaristen Les Paul. Blandt de mest kendte modeller er Les Paul, Flying V, SG og Firebird. Gibsons guitarer bliver alle stadig bygget i USA.

Fender: Grundlagt i 1946 af Leo Fender. Udviklede i 1951 som den første en el-bas. Introducerede i 1954 stratocasteren. Blandt de meste kendte modeller er Stratocaster, Telecaster, Jaguar og Jazz Bass.