Gravhunden Freja og de syv små hvalpe

Odsherreds Kunstdage og Kunst i Pinsen

Læs om Odsherreds Kunstdage på www.kunstdage.dk Inspireret af den censurerede Odsherreds Kunstdage blev den midt- og vestsjællandske kunstrute Kunstdage i Pinsen - ucensureret og for både professionelle kunstnere og amatørkunstnere - grundlagt i 2002, og i år åbner 100 kunstnere, kunsthåndværkere og udstillingssteder dørene i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner igen dørene i pinsedagene.- Coronasituationen har som bekendt sat et alvorligt aftryk på en masse planlagte begivenheder, og pinsekunsten er ingen undtagelse. Vi satser på at gennemføre, men alle involverede bedes om at følge myndighedernes anvisninger om at holde afstand, vaske og afspritte hænder, nyse i ærmer og så videre, lyder det fra arrangørerne.For at minimere fysisk kontakt har arrangørerne valgt at aflyse den traditionelle konkurrence, så der vil ikke blive udleveret konkurrencesedler, som skal stemples på udstillingsstederne.Se mere på www.kunstipinsen.dk