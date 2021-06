Grav ned i historien

- Udgravninger er vigtige i forhold til at forstå vores alle sammens fælles fortid og kulturarv. Uden disse er det kun begrænset, hvad vi kan sige om fortiden. Så de er absolut et vigtigt redskab i forhold til at forstå historien på en ny måde, fortæller museumsenspektør Anna Severine Beck fra Museum Sydøstdanmark og fortsætter:

- Og bliver vi først klogere på vores historiske ophav, kan vi også bedre lade fortiden stille kvalificerede spørgsmål til den dagligdag, vi lever i i dag - og på denne måde lade fortiden være vores guide til at eksemeplvis at skabe stærke fællesskaber.

Over de sidste 20 år har arkæologiske undersøgelser afdækket store dele af området omkring Ølsemagle landsby, og i dag er det et af de absolut bedst undersøgte områder på Sjælland. Det har givet et stort og mangfoldigt overblik over udviklingen set i et historisk perspektiv hen over 7000 år.