Trolle og Tormod spiller op den 1. august. Foto: Finn Due Larsen

Gratis sommerkoncerter i Næstved

12. juli 2021

Sommerferie med børn kan godt være en dyr omgang, og derfor regner eventkoordinator Monica Hermann fra Grønnegades Kaserne Kulturcenter også med, at de tre gratis koncerter for børnefamilier under Sommer på Grønnegade bliver et tilløbsstykke.

- Vi har for eksempel næsten lige haft to udsolgte koncerter med Næssi og Ulla Abdullas Cocobongoband i Ny Ridehus. Så med fri adgang for op til 500 personer, kan vi nok se frem til liv og glade dage på Lave Ridebane, fortæller eventkoordinatoren der står bag kulturcentrets helt nye satsning, og fortsætter:

Første søndag med koncert for børn er den 25. juli kl. 13.00 med Sille & Palle, der spiller, så børn bliver rokkende og rullende, lyttende og lullende, kravlende og savlende, dansende og drømmende. De små i alderen 0-3 år vil blive præsenteret for forskellige musikgenrer.

Søndagen efter, den 1. august, er det tid til reggae og rock med Trolle & Thormod, som har skrevet en masse fede børnesange, som de fire til 12-årige, med bandets egne ord, bliver både kloge og sunde af at lytte til.

Sommer på Grønnegade Fredag den 23. juli:

Kl. 18.00: Soon

Kl. 20.00: Sulka

Lørdag den 24. juli:

Kl. 18.00: Fenja

Kl. 20.00: Steen Jørgensen & Rune Kjeldsen

Søndag den 25. juli:

Kl. 13.00: Sille & Palle

Fredag den 30. juli:

Kl. 18.00: Mel’s Room

Kl. 20.00: Barselona

Lørdag den 31. juli:

Kl. 18.00: Duo Dejlig

Kl. 20.00: Poul Halberg Powertrio

Søndag den 1. august:

kl. 13.00: Trolle og Tormod

Fredag den 6. august:

Kl. 18.00: Blæst

Kl. 20.00: Patina

Lørdag den 7. august:

Kl. 18.00: EkkoKammer

Kl. 20.00: Gasoline

Søndag den 8. august:

Kl. 13.00: Næssi og Ulla Abdullas Cocobongoband

Festen slutter med et brag den 8. august når Næssi og Ulla Abdullas Cocobongoband giver en af deres meget populære koncerter. Byens favoritdrage er kendt og elsket af alle, og hans mange sange er blevet deciderede klassikere i Næstved Kommunes børnefamilier og daginstitutioner.

De tre koncerter er en del af det samlede program for Sommer på Grønnegade, hvor der i de samme weekender også er koncerter fredage og lørdage. Dog for et lidt mere modent publikum. Her er Soon, Sulka, Fenja, Steen Jørgensen & Rune Kjeldsen, Mel's Room, Barselona, Duo Dejlig, Poul Halberg Powertrio, Blæst, Patina, Ekkokammer og Gasoline på programmet.