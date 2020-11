Se billedserie De tre plader, som tilsammen skaber det færdige værk, skal ligge snorlige med den helt rigtige afstand mellem pladerne, inden de køres gennem maskinen. Foto: Jens Wollesen

Grafikkens vej til væggene

Oplev - 07. november 2020 kl. 07:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Tørvehallerne var i gamle dage stedet, hvor der blev opbevaret tørv til brug for ovnene på Holmegaard Glasværk, men i dag rummer de blandt andet Grafisk Værksted og GrafikGalleriet.

Værkstedet har ellers i sine førte 32 år ligget centralt i Næstveds bymidte på Grønnegades Kaserne, men efter Holmegaard Værk i foråret slog dørene op på det gamle glasværk i Fensmark, er grafikken også flyttet hertil. Galleriet åbnede 1. august, mens værkstedet slog dørene op 23. oktober.

Grafisk Værksted i Fensmark er et af blot tre grafiske værksteder her i landet, som er ejet af brugerne.

Siden starten i 1988 har det været ledet af den nu 76-årige Jan Kiowsky, hvis hjerte banker for grafikken, og som har en meget stor viden om, hvordan de forskellige former for tryk laves, og hvad der kan lade sig gøre i det virkelige liv. For det er ikke bare lige.

Stikker man hovedet ind for at se de udstillede værker i galleriet, kan man tit også få lov at kigge bag kulisserne og se kunstnere i gang med den skabende proces. Er man en større delegation, er det dog vigtigt, at man på forhånd kontakter stedet og laver en aftale om en fremvisning.

Inde i de hellige haller kunne man for nylig støde på kunstneren Charlotte Binau, som var i færd med at lave en fotopolymergravure af et abstrakt landskab.

Grafisk Værksted og GrafikGalleriet ligger nu på Glasværkvej 70, Fensmark, 4684 Holmegaard.

Man kan læse mere om åbningstider, aktuelle udstillinger og finde kontaktoplysninger på www.grafisk-kunst.dk Fotopolymergravure er i grove træk en kunstgrafisk teknik, hvor man ved hjælp af belysning overfører et motiv til en plade, som kan trykkes. Teknikken er opfundet af en dansker for 50 år siden og siden videreudviklet af Jan Kiowsky.

- Jeg prøver at brede det ud i verden, og hver gang der kommer udenlandske kunstnere her, så viser jeg dem det. Man går fra et foto til noget grafisk, hvor man får større intensitet og dybde i farverne, fortæller Jan Kiowsky.

Sværten skal æltes igennem for at få den helt rigtige konsistens, inden den smøres på pladerne, hvor den trænger ned i »ridserne«, der bliver til streger på det endelige værk. Alt overskydende farve skal tørres omhyggeligt af inden trykningen i en af de efterhånden mange trykpresser, som værkstedet råder over.

Trykpapiret skal have den rette kvalitet og være fugtigt, men ikke for fugtigt, og der lægges et lag filt over plader og trykpapir for at beskytte trykket, inden det køres gennem maskinen. Så skal printpladerne renses og smøres ind i sværte igen, inden det næste tryk kan laves.

Rundt omkring står dåser, bøtter og flasker med forskellig farve og andre remedier, som skal bruges til trykning. På væggen hænger ruller til trykmaskinerne, her er papir og folie i forskellige kvaliteter og størrelser og her står stenplader, som bruges til stentryk.

På Grafisk Værksted arbejdes der også med stentryk, højtryk og dybtryk og computergrafik.

Der er pænt run på værkstedet, som også har udenlandske kunstnere på besøg i længere perioder som såkaldte artist-in-residence.

7. november til og med 22. december kan man på galleriet se en udstilling af Kathrine Ærtebjerg.