Græshoppen der er Karrebæksmindes Eiffeltårn

Græshoppebroen, som forbinder Sjælland med Enø, har samme betydning for Karrebæksminde, som Eiffeltårnet har for Paris. Siger tidligere museumsdirektør Palle Birk.

Om nogen kender han historien bag klapbroen i ferieparadiset Karrebæksminde. Den fjerde bro, siger Palle Birk. Den populære ferie- og badeby har været havets port til Næstved altid. Helt frem til omkring 1800 var det muligt at sejle ind til Karrebæk Fjord og videre til Næstved ad Susåen. Men Mindegabet sandede til, og i 1810-12 blev der gravet en smal kanal, og den første bro blev bygget. En fem meter lang svingbro, som kun holdt i 22 år. Herefter blev den anden bro opført. Nummer tre var en klapbro som var i drift helt frem til 1936, hvor den nuværende bro blev taget i brug.

Og i dag er klapbroen kendt som Græshoppebroen. Den fik navnet allerede i 1988 ved broens 50 års jubilæum. Det var Karrebæksminde Erhvervsforening, der stod bag navngivningen, og kunstneren Tonny Hofman fik til opgave at udsmykke broen som en græshoppe. Det var meget nærliggende, fordi klapbroen med sine lange ben kan ligne en græshoppe. Også fordi der blev malet øjne på klappen.

Mange år senere - i 2005 - bliver Karrebæksminde-broen til en rigtig Græshoppebro. Igen er det erhvervsforeningen, der tager initiativ til at broen udsmykkes. Og den unge Næstved-kunstner Lizzette Rosager får opgaven at udsmykke broen. Der bliver sat en folkeindsamling i gang, og den 3. juni 2006 bliver Græshoppen afsløret af Næstveds daværende borgmester, Henning Jensen. Det var et tilløbsstykke. Udsmykningen består af grøn farve og ansigtsmarkering og følehorn er udført i kobber.

- Broen ligner en græshoppe. Og i dag er Græshoppebroen et ikon for Karrebæksminde. Hvis du siger Græshoppebroen, så ved alle, at vi taler om Karrebæksminde. Man kan frygte, at hvis der skal bygges en afløser, så vil Karrebæksminde få et identitetsproblem. Græshoppebroen er en turistmagnet, så broen er ikke så enkel at skifte ud. Dens betydning for Karrebæksminde kan ikke overvurderes, siger Palle Birk.

Den nuværende bro er 20 meter bred. En kæmpe kontraktvægt løfter broen, og der er mange myter om, hvad der gemmer sig i klappen. Mange tror, at den er fyldt med hestesko, som skulle stamme fra en hesteskofabrik, der gik konkurs i Næstved. - Det passer ikke. Hesteskofabrikken gik konkurs under 2. verdenskrig - flere år efter broen blev bygget. Og fabrikken nåede i øvrigt aldrig at fabrikere en hestesko. Jeg tror, klappen er fyldt med beton, siger Palle Birk.

Elefanter på broen

Til gengæld er det et faktum, at Græshoppebroen blev landskendt, at Cirkus Arenas store elefanter fik over broen. Og det var ikke et reklame-stunt, men sandheden er, at elefant-transporten er så stor, at den ikke kan køre over broen. Derfor valgte cirkusdirektør Benny Berdino at lade sine elefanter gå over broen. Første gang uden den store opmærksomhed, men Næstved Tidende, nu Sjællandske, var på pletten og berettede om det usædvanlige syn. Næste år var hele verdenspressen på pletten, og Karrebæksminde fik masser af opmærksomhed. På grund af elefanter og Græshoppebroen.

I dag er Græshoppebroen fortsat centrum og livsnerven i Karrebæksminde. Når du forlader Sjælland og kører over broen, venter ferieparadiset med en lækker strand, sommerhuse, campingplads, restauranter og butikker. Mange har oplevelsen af, at »der sker noget mentalt, når du kører over broen«. Og det er bare hyggeligt, at broen er en græshoppe.