En af årets julenyheder hos SuRi er mad ud af huset, inklusiv kok. Her giver SuRi-kok Niclas Jensen andebrystet det sidste touch.

Gourmet-kok på hjemmebesøg

Mad ud af huset er ikke et nyt koncept på gourmetrestauranten SuRi på Holbæk Havn. Men restauratør Henrik Nielsen har udvidet begrebet til en hel palette.

I år kan man for eksempel få en af restaurantens kokke med hjem til at tilberede og anrette en fire retters julemenu.

Nu som før er kerneproduktet hos SuRi måltider af høj kvalitet. Men coronarestriktionerne har tvunget - eller måske inspireret - Henrik Nielsen til at udvikle en række nye tiltag. Og en pæn del handler om takeaway: Der er kommet flere menuer, og de fås i forskellige »anretninger«.

Nogle menuer leveres færdigtilberedte. Andre menuer kræver, at man lige giver maden det sidste touch i hjemmet, og her får man en grundigt illustreret vejledning i, hvordan tingene skal gøres.

Skal det være endnu nemmere, kan man bestille menuen plus en kok, som sørger for det hele. Kokken dukker op en time før gæsterne, og han medbringer også service, samt alt hvad han skal bruge af gryder, potter og pander.

- Vi har selvfølgelig også åbent i restauranten, og vi har da stadig mange middagsgæster. Julefrokoster har vi selvfølgelig også, men slet ikke i det antal, vi plejer at have. Når vi skal sende folk hjem klokken 22, er der mange, som finder på noget helt andet, og det kan jeg sådan set godt forstå, siger Henrik Nielsen.

Han lægger ikke skjul på, at det har været pænt vanskeligt at være restauratør siden marts i år.

- Det har været lidt som at være landmand, som skal til at høste, og så får man besked på, at man ikke må bruge mejetærsker, siger han.