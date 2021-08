Se billedserie I 15 år har Birgitte Dinesen og Olav Ditlevsen levet nogle måneder i den lyse tid i familiens sommerhus ved Stillinge Strand. I år er det gamle hus revet ned, og et helt nyt er opført på grunden: - Her kommer vi til at tilbringe mere tid end tidligere, siger de. Foto: Per Christensen

Godsejer Birgitte Dinesen skifter spor

Innovation og iværksætteri er i den grad udfordret, når en pandemi lukker ned for kreative planløsninger. Det sidste halvandet år har været hårde at komme igennem for godsejer Birgitte Dinesen, som nu får en ny rolle på Kragerup - og som med stolthed står midt i et generationsskifte med datteren Regitze.

Midt i august - under overskriften Kammerdame med knald på! - fejrer Birgitte Dinesen 35-års jubilæum som godsejer på Kragerup, som har været i slægtens eje siden 1801. Sammen med godsforvalter Olav Ditlevsen har Birgitte Dinesen skabt en moderne og bæredygtig ejendom på et virksomhedsfundament, der rækker langt ud over lokalområdet.

Jubilæet markeres offentligt 13. august i Kviestalden, hvor godskokkene serverer grillbuffet, og hvor Birgitte Dinesen i et foredrag ser tilbage på 35 års virke. Det bliver - i vanlig heftig stil - en fortælling, der spejler tiden på godset med opture, udvikling og røverhistorier.

Men jubilæet markerer også indgangen til en ny tid for en markant personlighed.

»Så maler jeg, gerne på fuld tid. Så vil jeg bo i udlandet om vinteren og i vores sommerhus resten af året. Om 10 år har min datter, Regitze, overtaget Kragerup. Det ville jeg ikke have sagt for bare få år siden; men nu ved jeg, at det er sådan, det bliver«.

Birgitte Dinesen, i dag 63, ramte tættere på centrum af skiven, end hun måske havde forestillet sig. Og nok også nærmere midten, end hun ønskede på det tidspunkt.

For under hånden havde hun, der er ottende generation på Kragerups smukke gods, indgået den aftale med niende generation, datteren Regitze, at tronskiftet først skulle finde sted i 2025, når slægtens i særklasse bedst uddannede medlem havde arbejdet sig grundigt ind i den komplekse topstilling, det er at lede et gods med landbrug, hotel og konferencecenter - og op mod 70 ansatte i en erhvervsproces, hvor omsætningen samlet set er tredoblet på et par årtier.

Regitze vendte hjem til Vestsjælland i april sidste år, mens, og fordi, coronaen rasede - og nu er den 30-årige godsejer med i styrehuset på en af egnens mest profilerede arbejdspladser.

Brugte enorme ressourcer En pandemi har lagt Birgitte Dinesen ned. Entreprenøren, iværksætteren og skaberkraften er sendt til tælling i kølvandet på Covid-19, der aldrig synes at stoppe:

- Da Danmark og verden blev sat på pause i begyndelsen af 2020, tænkte jeg, at krisen, nå ja, den kunne man jo tænke og arbejde sig ud af. Finde nye veje, nye muligheder. Men som tiden gik, kunne jeg ikke længere se løsningerne, jeg magtede ikke blive ved at finde nye veje, der skulle bryde de begrænsninger, som hele tiden satte os i stå i huset. For hver en ny løsning, kom der nye udfordringer. Det brugte jeg enorme energiressourcer på.

Og da Danmark gik i dvale igen i december, gik Birgitte Dinesen i sort. Og så gik hun hjem.

- Energien var væk. Jeg tog hjem og sov i en måned. Og så rejste jeg op til en god malerveninde i Sebbersund ved Limfjorden for at lave billeder og gå lange ture. Det hjalp et lille stykke af vejen, og i dag har jeg det meget bedre; men jeg bliver aldrig den person, som jeg var. Et eventyrligt kapitel i mit liv er slut. Men det er livet heldigvis ikke, og jeg er så dybt taknemmelig for, at Regitze valgte at sige ja til at komme hjem »før tid«, så at sige. Vi er langt inde i den proces, som ved målstregen fører til, at niende generation har taget over på Kragerup, siger Birgitte Dinesen.

Ny stilling I de ord ligger ikke, at Birgitte Dinesen går på pension. Slet ikke.

- Jeg får en ny stilling på Kragerup - som ambassadør. Jeg skal arbejde med foredrag og rundvisninger; varetage opgaver, der bidrager til at fortælle historien om Kragerup. Regitze og jeg er meget forskellige, det er kaos mod struktur, men vi kender hinandens snitflader indtil mindste detalje. Vi ved, hvor forskellighederne er, men også, hvor vi har hinanden, og det gør det meget lettere både at arbejde og fordele opgaverne sammen.

Da hofjægermester, kammerherre Erik Dinesen frem til slutningen af 90'erne kørte sin ældste datter i stilling som godsejer og ottende generation af Dinesen-slægten på Kragerup Gods, var Birgitte Dinesen skolet gennem dannelses- og uddannelsesrejser i Australien og Sydafrika og med solid faglig ballast fra Næsgaard Landbrugsskole. Og hun havde lært at regne den ud på Niels Brocks Handelsskole. Men det var ikke en tilværelse som landmand, Birgitte Dinesens hjerte bankede for, og sådan blev det - i den grad - heller ikke.

Landbruget på Kragerup på 1200 ha alt inklusive har de seneste 20 år ikke været hendes topprioritet, for den opgave blev og er overladt til kæresten, godsforvalter Olav Ditlevsen og hans »hær« af dygtige blå mænd iklædt gummistøvler og kasket og stor faglig indsigt.

I det nye sommerhus har Birgitte etableret atelier, hvor hun vil producere billeder; som hun for resten har gjort det i hele voksenlivet. Foto: Per Christensen

Fokus på landbruget Birgitte Dinesen udviklede sideløbende Kragerup Gods til en decideret vækstmotor med hotel, event- og konferencecenter, der så dagens lys i begyndelsen af nullerne, og som frem til coronaen ekspanderede med galopperende fart.

- Men med den nye rollefordeling vil jeg gerne være en del af det landbrug, Olav har styret så fornemt, siger Birgitte Dinesen, som - ikke uden stolthed - føjer til, at Kragerup har taget store skridt ind i økologien. Eksempelvis som den første danske producent af kikærter (hidtil er kikærter hentet fortrinsvis i Tyrkiet) og med følgende tekst på etiketten:

»Dyrket med omtanke for klimaet og produceret med kærlighed på Kragerup Gods i samarbejde med Grøn Fokus«.

- Kikærter, lupin, quinoa, hirse og amarant; grøntsager og sunde planter, som indgår i (fremtidens) fødevarer. Det er en af de veje, vi har anlagt for fremtiden, og hvor jeg også får en rolle. Det er vildt udfordrende for Olav og mig, fordi nogle af de stier, vi betræder, er helt nye, set med danske briller. Vi taler om at inddrage 200 hektar til økologi, siger Birgitte Dinesen.

Og så ser hun tilbage på en årrække præget af udholdenhed og mod til at træffe alternative beslutninger:

- Jeg er opdraget med stolthed og ære, to begreber, der ikke fylder så meget i vores liv, som de gjorde en gang. Jeg er helt bevidst om, at den kulturarv, jeg er med til at forvalte, blot er til låns, men også, at rejsen, jeg har været med på, både har været fantastisk spændende og fantastisk privilegeret. Vi skal kunne turde at forlange noget af hinanden, ikke mindst af dem, der er tættest på, men der er en tendens til, at ingen tør tage nye initiativer, med mindre vognen med livrem og seler er spændt for først. Jeg savner noget mod i den måde, vi driver samfundet, for det er vigtigt at huske, at de store oplevelser oftest kun kommer til den, der tør.

Birgitte Dinesen glæder sig til et tættere samarbejde med Olav, og hun er overbevist om, at Regitze er klar til at løfte opgaven:

- Det er gået stærkere, end vi havde planlagt. Men jeg ved inderst inde, at vi er der, hvor vi skal være. Kragerup vil også fremadrettet spille en aktiv rolle på mange parametre.